أرز بالشبت والبصل الأخضر...

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الأرز الشهي مع الشبت الأخضر والبصل وأعديه في مطبخك واستمتعي بمذاقه الشهي مع السمك من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «شهية».
المكونات
2 كوب أرز مصري.
كوب شبت مفروم ناعم.
4 عود بصل أخضر.
ثمرة بصل مفروم ناعم.
4 ملاعق كبيرة زيت.
ملح و فلفل
كمون.
للتزيين
بصل أخضر.
شبت عيدان.
طماطم شيري.
طريقة التحضير
- في طاسة ساخنة على النار بها زيت يشوح الأرز ثم يضاف له البصل والفلفل والكمون ويقلب ثم يضاف نصف كمية الشبت وكل البصل الأخضر ويسقى بكوب ماء لكل كوب أرز.
- يملح الأرز وقبل النضج يتم إضافة باقي الشبت ويصبح جاهزا للتقديم.
تعليقات