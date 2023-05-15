أرز بالشبت والبصل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير الأرز الشهي مع الشبت الأخضر والبصل وأعديه في مطبخك واستمتعي بمذاقه الشهي مع السمك من صنع يديك وذلك وفقا لموقع «شهية».

المكونات

2 كوب أرز مصري.

كوب شبت مفروم ناعم.

4 عود بصل أخضر.

ثمرة بصل مفروم ناعم.

4 ملاعق كبيرة زيت.

ملح و فلفل

كمون.

للتزيين

بصل أخضر.

شبت عيدان.

طماطم شيري.