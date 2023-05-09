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سبرنغ رول بالكيري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 مايو 2023, 01:37 مساء
سبرنغ رول بالكيري
سبرينغ رول من أشهي أطباق المقبلات بحشوة الجبن الكيري (الإنترنت)
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سبرينغ رول من أشهي أطباق المقبلات التي تنال إعجاب الجميع، حضريها اليوم بحشوة الجبن الكيري وشرائح الزيتون، تعلمي الطريقة معنا، وفقا لموقع «فتافيت».
المكونات
عبوة سبرينج رول
2 ملعقة صغيرة زيت نباتي
كوب جبن كيري
1/2 كوب زيتون أخضر مقطع شرائح.
طريقة التحضير
- قومي بخلط الجبن الكيري مع الزيتون المقطع ثم أحشي رقائق السبرينغ رول بالمزيج ولفيها على شكل رولات.
- ادهني طبق الفرن بالزيت وادهني الرولات بالزيت بواسطة فرشاة.
- أدخلي الطبق للفرن على درجة حرارة 180 مئوية لمدة 15 دقيقة مع التقليب حتى يتحمر ويصبح ذهبيا ومقرمشا وقدميه ساخنا.

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