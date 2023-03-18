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حضري كيك شيكولاتة دون حليب

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 مارس 2023, 12:09 مساء
حضري كيك شيكولاتة دون حليب
كيك شيكولاتة دون حليب (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كيك شيكولاتة دون حليب، في خطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وفق «أطيب طبخة».

المكوّنات:
كوبان دقيق (طحين)
ملعقة كبيرة بيكنغ باودر
رشة ملح
نصف كوب كاكاو
كوب سكر
كوب ونصف ماء
نصف كوب زيت نباتي
ملعقة صغيرة خلّ أبيض.

طريقة التحضير
في وعاء، ننخل الدقيق، البايكنغ باودر، الملح والكاكاو.
نضيف السكر ونقلب المكونات حتى تتداخل.
نضيف الماء، الزيت والخلّ الأبيض. نخلط المكونات جيدا حتى تتجانس.
نسكب خليط الكيك في قالب مدهون بالزبدة ومرشوش بالقليل من خليط الدقيق والكاكاو.
ندخل القالب إلى فرن محمى على حرارة 180 درجة مئوية حتى ينضج.
نترك الكيكة حتى تبرد تماما ثم نقطعها ونقدمها وحدها أو مع مشروب ساخن.. وصحتين.

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