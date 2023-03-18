حضري كيك شيكولاتة دون حليب

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير كيك شيكولاتة دون حليب، في خطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وفق «أطيب طبخة».

المكوّنات:

كوبان دقيق (طحين)

ملعقة كبيرة بيكنغ باودر

رشة ملح

نصف كوب كاكاو

كوب سكر

كوب ونصف ماء

نصف كوب زيت نباتي

ملعقة صغيرة خلّ أبيض.