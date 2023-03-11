كسكسي الحوت

القاهرة - بوابة الوسط

يعد الكسكسي بالحوت من أشهر الأكلات الليبية، التي تشتهر في أكثر من بلد، ولهذا الطبق عدة طرق للتحضير، اخترنا لكِ أسهلها لتحضريه في منزلكِ وتستمتعي به مع عائلتكِ، فتعرفي عليه معنا وفقا لصفحة «فتافيت ليبية فيسبوك».

المكونات

كيلو كسكسي.

رأس ثوم مقشر.

سمكة متوسطة منظفة ومقطعة حلقات.

ليمونة.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة كمون.

ملح.

3 ملاعق معجون طماطم.

كركم.

ثلث كوب زيت نباتي أو زيتون.

بهارات.

قرنفل مطحون.

فلفل أحمر حار.