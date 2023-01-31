حضري صيادية الجمبري

القاهرة - بوابة الوسط

الصيادية بالجمبري وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة لا تحتاج إلى وقت كبير، حيث إنها تحضر من الجمبري والأرز والبهارات، فهي لذيذة وشهية جدا يمكن تقديمها في العزومات، وفقًا لموقع «الوصفة».

المكونات

كيلوغرام جمبري منظف متوسط الحجم

2 كوب أرز بسمتى مغسول ومنقوع ومصفى

حبة بصل مقطعة

¼ كوب زيت

ملعقة صغيرة: ملح - كركم

½ معلقة صغيرة: فلفل أسود - بابريكا - زنجبيل مطحون - هيل مطحون - كمون - بهارات سمك

رشة جوزة الطيب - رشة قرفة

3.5 كوب ماء ساخن

للتزيين: 2 ملعقة كبيرة بصل أخضر مقطع

ليمونة مقطعة شرائح