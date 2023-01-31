حضري صيادية الجمبري...

الصيادية بالجمبري وصفة مميزة تحضر بطريقة سهلة وسريعة لا تحتاج إلى وقت كبير، حيث إنها تحضر من الجمبري والأرز والبهارات، فهي لذيذة وشهية جدا يمكن تقديمها في العزومات، وفقًا لموقع «الوصفة».
المكونات
كيلوغرام جمبري منظف متوسط الحجم
2 كوب أرز بسمتى مغسول ومنقوع ومصفى
حبة بصل مقطعة
¼ كوب زيت
ملعقة صغيرة: ملح - كركم
½ معلقة صغيرة: فلفل أسود - بابريكا - زنجبيل مطحون - هيل مطحون - كمون - بهارات سمك
رشة جوزة الطيب - رشة قرفة
3.5 كوب ماء ساخن
للتزيين: 2 ملعقة كبيرة بصل أخضر مقطع
ليمونة مقطعة شرائح
طريقة التحضير
- نضع الزيت في وعاء وعلى نار متوسطة ونضيف البصل ونقلب لمدة 5 دقائق حتى يذبل ثم نضيف الجمبري والبهارات، وهي الملح والفلفل الأسود والبابريكا والكمون والزنجبيل والهيل وبهارات السمك وجوزة الطيب والقرفة .
- نقلب لمدة 3 دقائق، ثم نضيف الأرز ونقلب بهدوء، ومن ثم نضيف الماء المغلي، ونحكم إغلاق الغطاء وننتظر حتى الغليان ثم نخفف النار وننتظر لمدة 25 دقيقة حتى تمام النضج وأخيرا يصب في طبق التقديم ونزين بحلقات البصل الأخضر.
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