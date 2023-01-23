كيك كاكاو بالقرفة والزبدة...

نقدم إليك طريقة تحضير كيك شهي بالكاكاو والكريمة والقرفة، تعلمي الطريقة معنا وأعديها في مطبخك بنفسك، وذلك وفقا لموقع «الوصفة».
المكونات
2 عدد بيض
3/4 كوب سكر
كوب كاكاو
كوب حليب رايب
2 كوب دقيق
ملعقة صغيرة بيكنغ بودر
ملعقة صغيرة بيكنغ صودا
للتزيين
كوب كريمة الزبدة بالقرفة
طريقة التحضير
- في بولة العجان نخفق البيض مع السكر حتى يصبح قوامه خفيفا وأكثر حجما.
- يضاف له الحليب الرايب، ثم يقلب مرة أخرى ونضيف المكونات الجافة.
- تحضير فورم بورق زبدة ويقسم الخليط ما بين الفورم، وتخبز في فرن ساخنة على حرارة 180 درجة ولمدة نصف ساعة.
- للتزيين: نضع كريمة الزبدة بين الصفوف وعلى الوجه ويصبح جاهزا للتقديم.
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