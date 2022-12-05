كيوي «تشيز كيك» بالكاسترد

القاهرة - بوابة الوسط

«تشيز كيك» الكيوي وصفة لذيذة جداً ذات لون أخضر جميل تحضر بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة، إذ استبدلنا القشطة أو الجبنة الكريمية بالكريم كراميل والكاسترد.

تعلمي معنا طريقة تحضير «تشيز كيك» الكيوي الشهية، وفقا لموقع «المطبخ».

المكونات

لتحضير الطبقة الأولى:

½ كوب زبدة مذابة

2 علبة بسكويت شاي مطحون

لتحضير الطبقة الثانية:

لتر حليب

ظرف كريم كراميل

3 ملاعق كبيرة بودرة الكاسترد

لتحضير الطبقة الثالثة:

5 حبات كيوي مقطعة شرائح دائرية

كوب: ماء بارد - ماء ساخن

ظرف جيلاتين بنكهة الكيوي