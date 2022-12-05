كيوي «تشيز كيك» بالكاسترد...

«تشيز كيك» الكيوي وصفة لذيذة جداً ذات لون أخضر جميل تحضر بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات متوفرة، إذ استبدلنا القشطة أو الجبنة الكريمية بالكريم كراميل والكاسترد.
تعلمي معنا طريقة تحضير «تشيز كيك» الكيوي الشهية، وفقا لموقع «المطبخ».
المكونات
لتحضير الطبقة الأولى:
½ كوب زبدة مذابة
2 علبة بسكويت شاي مطحون
لتحضير الطبقة الثانية:
لتر حليب
ظرف كريم كراميل
3 ملاعق كبيرة بودرة الكاسترد
لتحضير الطبقة الثالثة:
5 حبات كيوي مقطعة شرائح دائرية
كوب: ماء بارد - ماء ساخن
ظرف جيلاتين بنكهة الكيوي
طريقة التحضير
- نخلط البسكويت المطحون مع الزبدة المذابة جيداً ثم نرصهم في قالب التشيز كيك بسماكة واحدة على كامل القالب.
- نضع الحليب والكريم الكراميل والكاسترد في وعاء ونخلطهم على البارد، ثم نرفعهم على نار متوسطة ونستمر بالتحريك لمدة 5 دقائق بعد الغليان حتى يثخن القوام ويصبح كريميا ثم نصبهم فوق البسكويت ونتركهم جانباً لمدة لا تقل عن ساعة حتى يبرد الخليط تماماً ويتماسك.
- بعد مضي الوقت نوزع قطع الكيوي فوق طبقة الكاسترد، ثم نذوب الجيلاتين بالماء الساخن، ونضيف كوب الماء البارد، ونحرك جيداً ومن ثم نصب الخليط بهدوء فوق قطع الكيوي، ثم ندخل قالب التشيز كيك الثلاجة لمدة لا تقل عن 3 ساعات حتى يجمد الجيلاتين ويتماسك تماماً، وأخيراً نزيل القالب ونسكب في طبق التقديم.
تعليقات