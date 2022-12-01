محشي الكرنب على الطريقة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط

تعرفي معنا إلى طريقة تحضير محشي الكرنب بالخلطة المصرية الشهية وحضريه في مطبخك بسهولة.

المكونات

ثمرة كرنب متوسطة مسلوقة نصف سلقة ومقطعة مربعات

3 كوب أرز مصري

2 كوب طماطم مفرومة في الخلاط

2 مكعب مرقة دجاج أو لحمة

5 فصوص ثوم مفروم

زيت أو سمنة (حسب الرغبة)

ملح وفلفل أسود

ملعقة صغيرة كمون

ملعقة صغيرة كزبرة جافة

حزمة شبت طازج مفروم

حزمة كزبرة طازجة مفرومة

1/2 كوب مرقة دجاج أو لحم