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محشي الكرنب على الطريقة المصرية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 01 ديسمبر 2022, 02:50 مساء
محشي الكرنب على الطريقة المصرية
طريقة تحضير محشي الكرنب بالخلطة المصرية الشهية (الإنترنت)
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تعرفي معنا إلى طريقة تحضير محشي الكرنب بالخلطة المصرية الشهية وحضريه في مطبخك بسهولة.

المكونات
ثمرة كرنب متوسطة مسلوقة نصف سلقة ومقطعة مربعات
3 كوب أرز مصري
2 كوب طماطم مفرومة في الخلاط
2 مكعب مرقة دجاج أو لحمة
5 فصوص ثوم مفروم
زيت أو سمنة (حسب الرغبة)
ملح وفلفل أسود
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة كزبرة جافة
حزمة شبت طازج مفروم
حزمة كزبرة طازجة مفرومة
1/2 كوب مرقة دجاج أو لحم

طريقة التحضير
- يقلى البصل في الزيت أو السمن في مقلاة على نار متوسطة، ويضاف الثوم المفروم للبصل ويقلب لمدة دقيقة ثم يضاف 2 مكعب مرقة الدجاج أو اللحم.
- يضاف عصير الطماطم ثم يضاف الملح والفلفل الأسود والكزبرة الجافة والكمون ويترك على النار ليتسبك
- يغسل الأرز ويصفى جيدًا من الماء ويضاف على الطماطم بعد تسبيكها.
- يقلى الأرز قليلاً على النار مع الخلطة ثم يضاف الشبت والكزبرة المفرومة.
- يجهز قدر متوسط ويوضع في القعر ورق قصدير.
- تقطع الورقة بالسكينة من جانب العرق طوليًا من أول الورقة لنهايتها من الجانبين لنحصل على ورقتين كان يفصلهما العرق ويمكن استخدام مقص المطبخ بدل السكين.
- توضع الورقة على الطاولة بحيث تكون ناحية الورقة الناعمة (الملساء) في الخارج والعروق في الداخل وتكون العروق عرضيًا ثم توضع عليها الحشو.
- تحشى الورقة وتلف بإحكام مع الضغط الخفيف لإخراج سائل الحشو منها، تلف الورقة من دون لف الجوانب ويجب أن يكون اللف باتجاه العروق.
- يرص الكرنب في القدر السابق تحضيره فوق بعضه.
- يضاف المرق فوق محشي الكرنب حتى تغطيه ثم يوضع على النار وبعد 10 دقائق، تخفف النار إلى أن ينضج تمامًا ويصبح جاهزًا للتقديم.

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