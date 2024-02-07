بلينكن: لا يزال هناك «مكان لاتفاق» بين «إسرائيل» وحماس

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، أنه لا يزال هناك «مكان لاتفاق» بين «إسرائيل» وحركة حماس، وذلك بعد تصريحات شديدة اللهجة أدلى بها رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

وقال بلينكن: «هناك أمور من الواضح أنها غير مقبولة في رد حماس. نعتقد أن ذلك يفسح مكانًا للتوصل إلى اتفاق، ونحن نعمل على ذلك من دون كلل حتى التوصل إليه»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق اليوم، ذكر مسؤول إسرائيلي أن وزير الخارجية الأميركي أبلغ نتانياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، أن الإدارة الأميركية تشعر بقلق بالغ بشأن التوسع المحتمل للعملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح جنوب غزة.