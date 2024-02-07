  • Alwasat News
Atwasat

«الشيوخ الأميركي» يفشل في تصويت حول إقرار أموال جديدة لإسرائيل وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 07 فبراير 2024, 10:32 مساء
«الشيوخ الأميركي» يفشل في تصويت حول إقرار أموال جديدة لإسرائيل وأوكرانيا
مجلس الشيوخ الأميركي. (الإنترنت)
WTV_Frequency

لم يتوصل أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء إلى اتفاق ينص على رصد أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل وعلى إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة، رغم أشهر من المفاوضات الشاقة في شأنه.

وبضغط من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي دعا إلى مقاطعة المشروع، صوت الأعضاء الجمهوريون ضده، بحسب «فرانس برس».

وصوّت مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء ضدّ إقرار حزمة مساعدات لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار يعارضها الرئيس جو بايدن لأنه يطالب بأن تقترن هذه الأموال بمساعدة لأوكرانيا. وتدور معركة في «الكونغرس» بين الجمهوريين والرئيس الديمقراطي بشأن المساعدات الأميركية لهاتين الدولتين.

بايدن يطالب بصرف الأموال ضمن مشروع قانون واحد
وفي حين يريد البرلمانيون المحافظون المقرّبون بمعظمهم من الرئيس السابق دونالد ترامب صرف أموال جديدة بأيّ ثمن لإسرائيل، الحليف التاريخي للولايات المتحدة، فإنّهم يرفضون إقرار أموال جديدة لكييف، معتبرين أنّ دافعي الضرائب الأميركيين غير مسؤولين عن تمويل حرب لا تنفكّ تطول.

-  رئيس «النواب» الأميركي: مشروع قانون الحدود مقابل مساعدات أوكرانيا في مجلس الشيوخ «سيصل ميتا»
-  بلينكن يحذر من «خطورة» توقف المساعدات الأميركية لأوكرانيا

وإدراكاً منه بأنّ الملف الأوكراني لم يعد يعتبر ملحّاً في واشنطن كما كان عليه الحال في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، فإنّ بايدن يطالب منذ أكتوبر بأن تصرف الأموال للبلدين ضمن مشروع قانون واحد.

 مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار
وللتصدّي لمحاولة بايدن دمج هاتين المساعدتين معاً، أحال الجمهوريون في مجلس النواب على التصويت نصّاً يقرّ المساعدة لإسرائيل فقط. وكان من شأن النصّ أن يوفّر لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 17.6 مليار دولار.

لكنّ 167 نائباً ديمقراطياً صوّتوا بـ«لا» بعد أن هدّد بايدن باستخدام حقّ النقض ضد هذا النصّ، كما صوّت ضدّ النصّ 13 نائباً جمهورياً بسبب عدم تضمّنه إجراءات تتعلّق بالموازنة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار

كاريكاتير خيري - المضاربة بالأسعار
ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف

ظاهرة «إل نينيو» تهدد مدغشقر بالجوع والجفاف
ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر

ليبي يفوز بالمركز الأول في مسابقة دولية للقرآن الكريم بمصر
ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم

ليبي يتوّج بالمركز الأول في مسابقة الجزائر الدولية لحفظ القرآن الكريم
ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا

ساحل العاج تطيح الكونغو الديمقراطية وتلحق بنيجيريا إلى نهائي أمم أفريقيا
4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية

4.4 مليار دولار مكافآت المسابقات الأوروبية
«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب

«حماس»: نتانياهو يسعى لـ«إبادة جماعية» ضد الفلسطينيين بإصراره على مواصلة الحرب
نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية

نيجيريا تتخطى عقبة جنوب أفريقيا وتتأهل لنهائي كأس الأمم الأفريقية
رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي

رابطة دوري السوبر الأوروبي تطالب «يويفا» بتعويض خيالي
ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا

ستيفاني وليامز تدعو واشنطن إلى التدخل وتغيير الوضع في ليبيا
معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026

معتز الشلماني يتصدر نخبة الحكام الأفارقة المرشحين لإدارة مونديال 2026
أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال

أبوزريبة يتوج بـ3 ذهبيات في البطولة الأفريقية لرفع الأثقال
«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا

«كاف» يختار عطية محمد ضمن طاقم تحكيم مباراة نيجيريا وجنوب أفريقيا
تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط المهرب

تحقيق لـ«بلومبرغ» يكشف سر «الملكة ماجدة» وخسارة ليبيا 5 مليارات دولار من النفط ...
اشترطت إعادة الإعمار ووقف اقتحام الأقصى.. تفاصيل رد حماس على اقتراح الهدنة

اشترطت إعادة الإعمار ووقف اقتحام الأقصى.. تفاصيل رد حماس على اقتراح الهدنة
حضري الشوكولاتة البيضاء في مطبخك كالمحترفات

حضري الشوكولاتة البيضاء في مطبخك كالمحترفات
«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024

«إيريني» ترصد 20 رحلة «مشبوهة» في يناير 2024
نيكاراغوا تتهم ألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا أمام «العدل» بدعم الإبادة في غزة

نيكاراغوا تتهم ألمانيا وبريطانيا وهولندا وكندا أمام «العدل» بدعم الإبادة في غزة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
القوات الروسية تقتحم مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا بأعداد «كبيرة جدا»
القوات الروسية تقتحم مدينة أفدييفكا في شرق أوكرانيا بأعداد «كبيرة...
الباكستانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات.. نواز شريف الأوفر حظا
الباكستانيون يدلون بأصواتهم في الانتخابات.. نواز شريف الأوفر حظا
قتيلان بانفجار قرب مركز اقتراع في جنوب غرب باكستان
قتيلان بانفجار قرب مركز اقتراع في جنوب غرب باكستان
شي وبوتين يتهمان الولايات المتحدة بمحاولة «احتواء» الصين وروسيا
شي وبوتين يتهمان الولايات المتحدة بمحاولة «احتواء» الصين وروسيا
شي جين بينغ: على الصين وروسيا رفض أي تدخلات خارجية في شؤونهما الداخلية
شي جين بينغ: على الصين وروسيا رفض أي تدخلات خارجية في شؤونهما ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
سابقة تاريخية..محكمة بريطانية تنتصر لأستاذ جامعي: المعتقدات المعادية للصهيونية محمية في مكان العمل
سابقة تاريخية..محكمة بريطانية تنتصر لأستاذ جامعي: المعتقدات ......
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ......
زيلنسكي: الضربات الروسية أوقعت 18 قتيلا في أوكرانيا الثلاثاء
زيلنسكي: الضربات الروسية أوقعت 18 قتيلا في أوكرانيا الثلاثاء...
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط...
هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير
هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في ......
المزيد
الأمم المتحدة: تدمير الاحتلال مباني في غزة لإقامة منطقة عازلة جريمة حرب
الأمم المتحدة: تدمير الاحتلال مباني في غزة لإقامة منطقة ......
بايدن وعاهل الأردن يبحثان الإثنين المقبل الحرب في غزة
بايدن وعاهل الأردن يبحثان الإثنين المقبل الحرب في غزة...
مقتل 5 عناصر أمن بالتزامن مع إنتخابات باكستان
مقتل 5 عناصر أمن بالتزامن مع إنتخابات باكستان...
شي جين بينغ: على الصين وروسيا رفض أي تدخلات خارجية في شؤونهما الداخلية
شي جين بينغ: على الصين وروسيا رفض أي تدخلات خارجية في ......
شي وبوتين يتهمان الولايات المتحدة بمحاولة «احتواء» الصين وروسيا
شي وبوتين يتهمان الولايات المتحدة بمحاولة «احتواء» الصين ......
المزيد