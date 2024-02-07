«الشيوخ الأميركي» يفشل في تصويت حول إقرار أموال جديدة لإسرائيل وأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

لم يتوصل أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي الأربعاء إلى اتفاق ينص على رصد أموال جديدة لأوكرانيا وإسرائيل وعلى إصلاح نظام الهجرة في الولايات المتحدة، رغم أشهر من المفاوضات الشاقة في شأنه.

وبضغط من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي دعا إلى مقاطعة المشروع، صوت الأعضاء الجمهوريون ضده، بحسب «فرانس برس».

وصوّت مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء ضدّ إقرار حزمة مساعدات لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار يعارضها الرئيس جو بايدن لأنه يطالب بأن تقترن هذه الأموال بمساعدة لأوكرانيا. وتدور معركة في «الكونغرس» بين الجمهوريين والرئيس الديمقراطي بشأن المساعدات الأميركية لهاتين الدولتين.

بايدن يطالب بصرف الأموال ضمن مشروع قانون واحد

وفي حين يريد البرلمانيون المحافظون المقرّبون بمعظمهم من الرئيس السابق دونالد ترامب صرف أموال جديدة بأيّ ثمن لإسرائيل، الحليف التاريخي للولايات المتحدة، فإنّهم يرفضون إقرار أموال جديدة لكييف، معتبرين أنّ دافعي الضرائب الأميركيين غير مسؤولين عن تمويل حرب لا تنفكّ تطول.

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وإدراكاً منه بأنّ الملف الأوكراني لم يعد يعتبر ملحّاً في واشنطن كما كان عليه الحال في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير 2022، فإنّ بايدن يطالب منذ أكتوبر بأن تصرف الأموال للبلدين ضمن مشروع قانون واحد.

مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 17.6 مليار دولار

وللتصدّي لمحاولة بايدن دمج هاتين المساعدتين معاً، أحال الجمهوريون في مجلس النواب على التصويت نصّاً يقرّ المساعدة لإسرائيل فقط. وكان من شأن النصّ أن يوفّر لإسرائيل مساعدات عسكرية بقيمة 17.6 مليار دولار.

لكنّ 167 نائباً ديمقراطياً صوّتوا بـ«لا» بعد أن هدّد بايدن باستخدام حقّ النقض ضد هذا النصّ، كما صوّت ضدّ النصّ 13 نائباً جمهورياً بسبب عدم تضمّنه إجراءات تتعلّق بالموازنة.