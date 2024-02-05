مقتل شخصين في بنغلادش مع استمرار القتال على الحدود مع بورما

القاهرة - بوابة الوسط

قتل شخصان على الأقل الاثنين، في قرية في بنغلادش بقذائف هاون، أطلقت من بورما المجاورة، في توسع للمعارك الدائرة على الحدود في هذا البلد، حسبما ذكرت الشرطة.

وشهدت بعض أجزاء بورما الواقعة قرب الحدود البالغ طولها 270 كلم مع بنغلادش، مواجهات متكررة منذ نوفمبر الماضي، حين أنهى مقاتلو جيش أراكان وقف إطلاق النار الذي كان ساريا منذ انقلاب العام 2021، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال قائد الشرطة المحلية عبد المنان للوكالة الفرنسية، إن «الشخصين قتلا في قرية جالبيتولي خلال إطلاق النار حوالي الساعة 14,15 بالتوقيت المحلي (8,15 ت غ)»

وأوضحت الشرطة أن امرأة من بنغلادش تدعى حسن آرا (48 عاما) ورجلا من الروهينغا لم يذكر اسمه، قتلا.

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وقالت زوجة ابن حسن آرا، إنهما «كانا جالسين في المطبخ حين سقطت قذيفة هاون في المكان»، مضيفة «كانت تحضر الطعام لأحد أفراد الروهينغا الذي وظفته العائلة للقيام بأعمال زراعية».

«دخلوا أراضينا للاحتماء»

وقال وزير الداخلية البنغلادشي، أسد الزمان خان، مساء الأحد، إن 14 من عناصر الحدود في ولاية راخين البورمية المجاورة «دخلوا أراضينا للاحتماء» قبل تقدم مقاتلي جيش أراكان.

وفي أكتوبر الماضي، أطلق تحالف يضم مقاتلي جيش أراكان ومقاتلين من اتنيات أخرى من الأقليات هجوما مشتركا عبر شمال بورما، وسيطر على مراكز تجارية حيوية على الحدود الصينية.

والشهر الماضي، أعلن التحالف عن وقف إطلاق نار بوساطة من الصين، لكنه لا يسري على مناطق قرب حدود بنغلادش والهند حيث يستمر القتال.