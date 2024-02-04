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بعد فوزه الساحق في كارولاينا.. بايدن يتطلع إلى الانتخابات التمهيدية بولاية نيفادا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 فبراير 2024, 11:02 مساء
بعد فوزه الساحق في كارولاينا.. بايدن يتطلع إلى الانتخابات التمهيدية بولاية نيفادا
الرئيس الأميركي جو بايدن. (الإنترنت)
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يتطلع الرئيس الأميركي جو بايدن الأحد إلى الانتخابات التمهيدية في نيفادا، غداة تحقيقه فوزًا ساحقًا في كارولاينا الجنوبية يمضي به قدمًا نحو مواجهة مباشرة متجددة مع دونالد ترامب.

وسيتحدث الديمقراطي (81 عامًا) في تجمعين انتخابيين في مدينة لاس فيغاس حيث يعد المرشح الأوفر حظًا للفوز في الانتخابات التمهيدية الثلاثاء ولاحقًا انتزاع بطاقة الترشّح عن الحزب الديمقراطي شبه المحسومة لصالحه، بحسب «فرانس برس».

ونيفادا ولاية متأرجحة، والفائر فيها في العقود الأخيرة هو غالبا الفائز بالانتخابات الرئاسية، وقد فاز فيها بايدن في 2020 على ترامب بفارق ضئيل (أقل من 35 ألف صوت).

بايدن ينال 96.2% من الأصوات
في كارولاينا الجنوبية، نال بايدن 96.2% من الأصوات في  فوز متوقع في أول انتخابات تمهيدية ديمقراطية رسمية في البلاد. وكان الاستحقاق تحت مجهر الديمقراطيين لتبيان مدى قدرة بايدن على جذب الناخبين السود الذين ساعدوا في دفعه إلى البيت الأبيض في العام 2020.

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وقالت حملة بايدن إن الرئيس سيتحدث في لاس فيغاس «مباشرة إلى الناخبين حول رهانات هذه الانتخابات» التي يصورها على أنها معركة من أجل الديمقراطية الأميركية ضد ترامب المرشح الجمهوري الأوفر حظًا والذي صوت مجلس النواب مرتين لصالح محاكمته في مجلس الشيوخ بهدف عزله.

واستعاد بايدن تلك المشهدية في بيان الفوز في كارولاينا الجنوبية حيث نال منافساه عضو الكونغرس عن ولاية مينيسوتا دين فيليبس والكاتبة ماريان وليامسون 2% أو أقل. وقال بايدن متوجها إلى الناخبين في الولاية «ليس لديَّ أدنى شك في أنكم وضعتمونا على طريق الفوز بالرئاسة مرة جديدة وخسارة دونالد ترامب مجددا».

وأضاف «الرهانات في هذه الانتخابات هي الأكبر. هناك أصوات متطرفة وخطيرة تنشط في هذه البلاد بقيادة دونالد ترامب المصمم على تقسيم بلادنا وإعادتنا إلى الوراء»، وتابع «لن نسمح بذلك».

انتخابات شديدة الندية
ويتوقع أن تشهد الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر ندية كبيرة، إذ تظهر استطلاعات أجريت أخيرًا تعادل بايدن مع ترامب أو تأخره بفارق ضئيل عن الملياردير الجمهوري، على الرغم من أن التأييد للرئيس الديمقراطي هو في أدنى مستوى لأي رئيس أميركي منذ عقود.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة «ان بي سي» ونُشر الأحد تقدُّم ترامب على بايدن بواقع 47% مقابل 42%، في حين كان الأخير متقدما في منتصف 2023.

ويتقدم ترامب بفارق 30 نقطة في قضايا الهجرة، في حين يخوض الجمهوريون والديمقراطيون سجالًا حول مشروع قانون يربط المساعدات لأوكرانيا بإجراءات للحد من الأزمة على الحدود المكسيكية، كما يتقدم الرئيس السابق بفارق 20 نقطة في قضايا الاقتصاد.

جمهوريًا، يبدو أن نيفادا باتت محسومة لترامب (77 عاما)، بعدما قرر الحزب تجاهل الانتخابات التمهيدية في الولاية والتركيز على المجلس الانتخابي حيث الرئيس السابق هو المرشح الأوحد.

وستكون الانتخابات التمهيدية الجمهورية في كارولاينا الجنوبية في 24 فبراير أكثر تشويقا، إذ سيحاول ترامب توجيه ضربة قاضية لمنافسته نيكي هايلي، الحاكمة السابقة للولاية والسفيرة السابقة لدى الأمم المتحدة.

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