  • Alwasat News
Atwasat

رئيس إيران يتوعد الرد بقوة في حال شن هجوم ضد بلاده

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 02 فبراير 2024, 10:51 مساء
رئيس إيران يتوعد الرد بقوة في حال شن هجوم ضد بلاده
رئيسي أثناء زيارته القاعدة البحرية للحرس الثوري الإيراني في منطقة بندر عباس جنوب إيران، 2 فبراير 2024 (الرئاسة الإيرانية)
WTV_Frequency

أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تحذيرا شديد اللهجة اليوم الجمعة بخصوص أي هجوم أميركي محتمل ردا على ضربة بطائرة مسيّرة أسفرت عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في الأردن.

وقال رئيسي خلال زيارة إلى قاعدة بحرية خليجية يديرها الحرس الثوري: «قلنا مرات عدة إننا لن نبدأ أي حرب، ولكن إذا أرادت دولة أو قوة ظالمة التغطرس علينا، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بقوة على كل من يتنمّر عليها»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

رئيسي: دول المنطقة يمكنها الاعتماد على قوتنا العسكرية
وأضاف أثناء قيامه بجولة في القاعدة الواقعة في منطقة بندر عباس: «القوة العسكرية لنا في المنطقة لا تشكل تهديدا لأي دولة، بل هي مصدر للأمن ويمكن لدول المنطقة الاعتماد على هذه القوة... كما أن القدرات الدفاعية منحتنا قوة رادعة».

يمثل مقتل العسكريين الأميركيين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن الأحد الماضي أول خسائر عسكرية أميركية بنيران معادية في المنطقة منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وحمل الرئيس الأميركي جو بايدن مسؤولية الهجوم لـ«جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران». وقال بايدن إنه حدد طبيعة الرد الأميركي على الهجوم، لكنه لم يعلن تفاصيل الخطط أو توقيت الرد، بينما شدد على أنه لا يسعى إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.

وأشار البيت الأبيض إلى إمكان اتخاذ إجراءات متعددة ردا على الهجوم. ومن المقرر أن يشرف بايدن اليوم الجمعة على عودة جثامين العسكريين الثلاثة إلى الولايات المتحدة، حيث سيتم استقبالها بتكريم عسكري.

طهران تتبرأ من الهجوم على أميركيين بالأردن
ونفت إيران أي صلة لها بالهجوم وقالت إنها لا تسعى إلى توسيع نطاق النزاع في الشرق الأوسط.

وتشنّ فصائل مدعومة من إيران في سورية والعراق ولبنان واليمن هجمات على مصالح إسرائيلية وأميركية؛ بينما قالت طهران في وقت سابق إنها ترى واجبا في دعم فصائل المقاومة في المنطقة، لكنها شددت على أن تلك الجماعات مستقلة في القرار والعمل.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي للتجاوزات الجماهيرية

شاهد «في التسعين».. عادل الخمسي يطالب بتوقيع عقوبات صارمة على الأندية للتصدي ...
الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية

الكون تحتفي بالإبداع الليبي في القاهرة وتكرّم مؤسسة «الوسط» الإعلامية
عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)

عبدالله مليطان يبذل جهدا مؤسسيا لجمع التراث الثقافي الليبي (حوار)
شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير

شاهد الحلقة 13 من «مئوية ليبيا»: توافق وطني.. تكوين جيش.. حرب التحرير
أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة

أرقام وإحصاءات «دورينا» بعد الجولة العاشرة
استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على غزة

استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على ...
بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تفجير مقر لها في غزة

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تفجير مقر لها في غزة
أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)

أحدث مدينة أميركية.. شيكاغو تصوت لصالح قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة (فيديو)
أمسية ثقافية ليبية مصرية في اتيليه القاهرة

أمسية ثقافية ليبية مصرية في اتيليه القاهرة
قاض فدرالي يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف غزة ويُقر فحواها

قاض فدرالي يرفض دعوى تلزم بايدن بالضغط على «إسرائيل» لوقف قصف غزة ويُقر فحواها
في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف

في غياب رونالدو.. النصر السعودي يضرب رفاق ميسي بـ6 أهداف
فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط

فريدمان يكشف «عقيدة بايدن» الجديدة تجاه الشرق الأوسط
داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة

داخل العدد 428: الانقسام يطال الكوارث.. و«ترسيخ» أوضاع المجموعات المسلحة
«فيراري» يعلن انضمام لويس هاميلتون في 2025

«فيراري» يعلن انضمام لويس هاميلتون في 2025
مارك زاكربرغ يعتذر لأهالي ضحايا منصات التواصل خلال جلسة أمام الكونغرس

مارك زاكربرغ يعتذر لأهالي ضحايا منصات التواصل خلال جلسة أمام الكونغرس
المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس يفقد مباراته أمام الجزائر ببطولة أفريقيا

المنتخب الوطني للكرة الطائرة جلوس يفقد مباراته أمام الجزائر ببطولة أفريقيا
تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره

تونس..السجن 3 سنوات مع النفاذ للغنوشي وصهره
الإنسان العاقل عاش في المناخ البارد لشمال أوروبا قبل 45 ألف سنة

الإنسان العاقل عاش في المناخ البارد لشمال أوروبا قبل 45 ألف سنة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«رويترز»: تركيا تعتقل 7 أشخاص على صلة بـ «الموساد»
«رويترز»: تركيا تعتقل 7 أشخاص على صلة بـ «الموساد»
استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود في حربها على غزة
استطلاع: نصف الأميركيين البالغين يرون أن «إسرائيل» تجاوزت الحدود ...
39 قتيلا بمواجهات بين مربي ماشية في جنوب السودان
39 قتيلا بمواجهات بين مربي ماشية في جنوب السودان
البحرية الهندية تعلن إنقاذ طاقم سفينة خطفها قراصنة صوماليون
البحرية الهندية تعلن إنقاذ طاقم سفينة خطفها قراصنة صوماليون
«العدل الدولية» تختص بقضية الغزو الروسي لأوكرانيا
«العدل الدولية» تختص بقضية الغزو الروسي لأوكرانيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ......
زيلنسكي: الضربات الروسية أوقعت 18 قتيلا في أوكرانيا الثلاثاء
زيلنسكي: الضربات الروسية أوقعت 18 قتيلا في أوكرانيا الثلاثاء...
المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية بنسبة 40% من الأصوات
المرشح المؤيد لاستقلال تايوان يفوز بالانتخابات الرئاسية ......
هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في قضية تشهير
هيئة محلفين تأمر ترامب بدفع تعويض بقيمة 83 مليون دولار في ......
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو
تقرير أميركي يكشف تفاصيل خلاف عميق بين بايدن ونتنياهو...
المزيد
رئيس إيران يتوعد الرد بقوة في حال شن هجوم ضد بلاده
رئيس إيران يتوعد الرد بقوة في حال شن هجوم ضد بلاده...
عقوبات أميركية جديدة تستهدف برامج تصنيع السلاح الإيرانية
عقوبات أميركية جديدة تستهدف برامج تصنيع السلاح الإيرانية...
رسالة احتجاج من 800 مسؤول أميركي وأوروبي على دعم حكوماتهم «إسرائيل»
رسالة احتجاج من 800 مسؤول أميركي وأوروبي على دعم حكوماتهم ......
«العدل الدولية» تختص بقضية الغزو الروسي لأوكرانيا
«العدل الدولية» تختص بقضية الغزو الروسي لأوكرانيا...
البحرية الهندية تعلن إنقاذ طاقم سفينة خطفها قراصنة صوماليون
البحرية الهندية تعلن إنقاذ طاقم سفينة خطفها قراصنة صوماليون...
المزيد