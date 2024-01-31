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غراندي من إثيوبيا: «النزاع الوحشي» في السودان أدى إلى نزوح 8 ملايين شخص

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 يناير 2024, 05:01 مساء
غراندي من إثيوبيا: «النزاع الوحشي» في السودان أدى إلى نزوح 8 ملايين شخص
المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي. (الإنترنت)
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أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في بيان الأربعاء، أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان أدت إلى نزوح «حوالي ثمانية ملايين» شخص، وذلك خلال زيارة له إلى إثيوبيا.

منذ 15 أبريل 2023، أدت الحرب في السودان بين القوات الموالية لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بلقب حميدتي، إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص بحسب «مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها» «أكليد»، وهي منظمة غير حكومية يستند إلى حصيلتها مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا».

«أكبر أزمة نزوح في العالم»
وقال غراندي في بيان إن «النزاع الوحشي في السودان» أدى إلى نزوح «حوالي 8 ملايين» شخص ودعا إلى «دعم عاجل لتلبية احتياجاتهم». وأضاف «سمعت قصصًا مؤلمة عن فقدان عائلة وأصدقاء ومنازل وسبل العيش لكن وسط هذا اليأس، لمست أيضًا تصميم اللاجئين على المضي قدمًا إذا قدمنا لهم الدعم والفرص».

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في 21 ديسمبر، قدر ناطق باسم الأمم المتحدة أن النزاع يشكل «أكبر أزمة نزوح في العالم». واستقبلت إثيوبيا، إحدى الدول الست المجاورة للسودان، منذ أبريل 2023 أكثر من مئة ألف شخص هربوا من المعارك بحسب الأمم المتحدة. يضاف هؤلاء إلى حوالي 50 ألف لاجئ سوداني متواجدين في البلاد.

وقالت مفوضية اللاجئين في بيان «الأسبوع الماضي، تجاوز عدد الوافدين الجدد إلى تشاد 500 ألف شخص منذ أبريل الماضي، وفي جنوب السودان يعبر ما متوسطه 1500 شخص يوميًا البلاد».

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