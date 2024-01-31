الأمم المتحدة: حوالي 8 ملايين نازح جراء حرب السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، الأربعاء، تسبب المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان في نزوح «حوالى ثمانية ملايين» شخص.

جاذ ذلك في بيان صادر غراندي الذي يجري حاليًا زيارة إلى إثيوبيا، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

ومنذ 15 أبريل 2023، أدت الحرب في السودان بين القوات التابعة لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان ونائبه السابق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص، حسب «مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها» (أكليد)، وهي منظمة غير حكومية يستند إلى حصيلتها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا».