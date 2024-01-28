سول: كوريا الشمالية تطلق عددا من صواريخ «كروز»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ كروز عدّة، اليوم الأحد، وسط تصاعد التوتر بين سول وبيونغ يانغ.

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان: «رصد جيشنا صواريخ كروز عدّة غير محدّدة أطلِقت قرب المياه المحيطة بمنطقة سينبو الكوريّة الشماليّة الساعة 8:00 صباح يوم الأحد، الحادية عشرة مساء السبت بتوقيت غرينتش»، وفق وكالة «فرانس برس».

صواريخ كورية شمالية باتجاه البحر الأصفر

والأربعاء الماضي، أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت صواريخ عدة عابرة للقارات باتجاه البحر الأصفر، وذلك في أحدث حلقة من سلسلة تحركات تثير التوتر من قِبل الدولة المسلحة نوويا.

وعمدت بيونغ يانغ إلى تسريع تجارب الأسلحة في العام الجديد، بما في ذلك تجارب ما سمته «نظام الأسلحة النووية تحت الماء»، وصاروخ بالستي يعمل بالوقود الصلب تفوق سرعته سرعة الصوت.

وأوضحت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان: «رصد جيشنا عدة صواريخ عابرة للقارات أطلقتها كوريا الشمالية باتجاه البحر الأصفر»، مشيرة إلى تحليل المواصفات بالتفصيل من قِبل الاستخبارات الكورية الجنوبية والأميركية.

وعلى عكس الصواريخ البالستية، فإن تجارب الصواريخ العابرة للقارات ليست محظورة بموجب عقوبات الأمم المتحدة الحالية على بيونغ يانغ.

الفارق بين الصواريخ عابرة القارات والبالستية

وتكون الصواريخ العابرة للقارات مدفوعة بالدفع النفاث، وتحلق على ارتفاع أقل من الصواريخ البالستية الأكثر تطورا، ما يجعل رصدها واعتراضها أكثر صعوبة.



ويأتي الإطلاق الأخير في الوقت الذي أجرت فيه كوريا الجنوبية تدريبات لعشرة أيام على تسلل القوات الخاصة قبالة سواحلها الشرقية «في ضوء الأوضاع الأمنية الخطيرة مع كوريا الشمالية»، وانتهت الخميس الماضي.

وقال قائد المناورات في بيان: «سنحقق مهمتنا بالتسلل إلى عمق أراضي العدو، وتحييده بالكامل تحت أي ظرف من الظروف».

كيم جونغ أون: كوريا الجنوبية العدو الأول لنا

والأسبوع الماضي، أعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، أن كوريا الجنوبية العدو الأول لبلاده، وتخلى بلاده عن الوكالات الخاصة بإعادة التوحيد والتواصل، وهددت بالحرب بسبب انتهاك أراض حتى 0.001 ملم.

وبعد ساعات من إطلاق بيونغ يانغ الصواريخ، الأربعاء، قال وزير الدفاع في سول إن كوريا الشمالية ستواجه نهاية نظامها إذا شنت الحرب.