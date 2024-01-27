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مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب امتثال إسرائيل لقرار محكمة العدل بشأن غزة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 27 يناير 2024, 05:33 مساء
مفوضية الاتحاد الأفريقي: يجب امتثال إسرائيل لقرار محكمة العدل بشأن غزة
رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي. (الإنترنت)
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رحّب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، السبت، بقرار محكمة العدل الدولية الذي دعا إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى «إبادة جماعية» في غزة.

وقال فقي في بيان نُشر على وسائل التواصل الاجتماعي «يؤكد القرار على احترام القانون الدولي وضرورة امتثال «إسرائيل» بشكل حتمي لالتزاماتها بموجب الاتفاقية بشأن الإبادة الجماعية»، بحسب «فرانس برس».

ودعت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة «إسرائيل» إلى منع ارتكاب أي عمل يُحتمل أن يرقى إلى «الإبادة الجماعية» في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه، مع تزايد القلق بشأن مصير المدنيين المحاصرين جراء الحرب بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس. لكن المحكمة، ومقرها لاهاي، لم تطلب وقف إطلاق النار في غزة حيث يشن الجيش الإسرائيلي حملة مدمرة على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. 

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وقالت المحكمة إن «إسرائيل» التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارًا تامًا، يجب أن تتخذ «خطوات فورية» لتمكين توفير «المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل». ولا تملك هذه الهيئة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها.

حماس: «تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها»
ورحبت حماس، التي تتولى السلطة في غزة منذ عام 2007، بما وصفته بأنه «تطور مهم يسهم في عزل إسرائيل وفضح جرائمها». 

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي «إن القرار المصيري لمحكمة العدل الدولية يذكر العالم أن لا دولة فوق القانون وأن العدل يسري على الجميع ويضع حداً لثقافة الإجرام والإفلات من العقاب لإسرائيل والتي تمثلت بعقود من الاحتلال والتطهير العرقي والاضطهاد والفصل العنصري».

إشادة دولية بقرارات المحكمة
وأشادت جنوب أفريقيا التي رفعت الدعوى ضد «إسرائيل» بقرار المحكمة الذي رحبت به إسبانيا والرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي قال «نأمل أن تنتهي هجمات إسرائيل على النساء والأطفال والمسنين».

وأكد الاتحاد الأوروبي أن قرارات «محكمة العدل الدولية ملزمة للأطراف وعليها الالتزام بها. ويتوقع الاتحاد الأوروبي تنفيذها الكامل والفوري والفعّال».

أغرقت الحرب قطاع غزة في جحيم كارثة إنسانية، وتسببت في دمار هائل وأجبرت 1.7 مليون فلسطيني على الفرار باتجاه الجنوب، فيما القتال على أشده، لا سيما في مدينة خان يونس الجنوبية التي فر منها آلاف المدنيين في الأيام الأخيرة ويقصفها الجيش الإسرائيلي بلا هوادة.

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