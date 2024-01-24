إيران تمنع روحاني من الترشح لعضوية مجلس الخبراء

القاهرة - بوابة الوسط

ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الأربعاء أن مجلس صيانة الدستور منع الرئيس السابق حسن روحاني من إعادة الترشح في انتخابات مجلس الخبراء المقررة في مارس، وفق وكالة «رويترز».

وتشمل سلطات المجلس تعيين المرشد الأعلى وإمكانية إقالته. ويشرف المجلس الذي تأسس عام 1982 ويشمل 88 عضوا على أقوى سلطة في البلاد لكنه نادرا ما يتدخل مباشرة في صنع السياسات. يبلغ المرشد الأعلى علي خامنئي 84 عاما لذلك من المتوقع أن يلعب مجلس الخبراء، الذي يُنتخب كل ثمانية أعوام، دورا في اختيار المرشد الجديد.

روحاني أثار غضب المحافظين

وانتُخب روحاني، المقرب من التيار المعتدل، رئيسا بأغلبية ساحقة في عامي 2013 و2017، ووعد بتقليص العزلة الدبلوماسية لإيران. وأثار روحاني غضب التيار المحافظ الذي عارض أي تقارب مع الولايات المتحدة التي يعتبرونها «الشيطان الأكبر»، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق نووي عام 2015 مع ست قوى كبرى.

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وقال مصدر مقرب من روحاني لوكالة «رويترز» «لم يذكر مجلس صيانة الدستور سبب القرار»، مضيفا أنه «لم يتخذ أي قرار بعد بشأن الاستئناف» إذ أن أمام روحاني ثلاثة أيام للاستئناف ضد قرار المجلس. وتابع «روحاني شغل عضوية مجلس الخبراء لثلاث فترات منذ 1999... سيكون من المثير للاهتمام معرفة سبب استبعاده».