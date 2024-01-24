  • Alwasat News
Atwasat

رئيس مجلس الدوما الروسي يتهم أوكرانيا بإسقاط طائرة الأسرى

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 24 يناير 2024, 12:41 مساء
رئيس مجلس الدوما الروسي يتهم أوكرانيا بإسقاط طائرة الأسرى
طائرة روسية من طراز «إيل-76». (أرشيفية: الإنترنت)
WTV_Frequency

أتهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، الأربعاء، كييف بإسقاط الطائرة التي تحطمت صباحا في منطقة بيلغورود وعلى متنها 65 سجينا أوكرانيا.

وقال فولودين أمام النواب الروس: «قتلوا جنودهم في الجو وكانت أمهاتهم وأولادهم بانتظارهم»، وأضاف: «أسقطوا طيارينا الذين كانوا يقومون بمهمة انسانية (...) بصواريخ أميركية وألمانية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة شحن عسكرية روسية من طراز «إل-76» تقل 65 أسير حرب أوكرانيًا في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.

تحطم طائرة عسكرية روسية
وقالت الوزارة في بيان: «قرابة الساعة 11:00 بتوقيت موسكو (08:00 ت غ) تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورود (...) وكان على متنها 65 جنديًا من الجيش الأوكراني الأسرى نقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل وستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين».

وأشار البيان إلى أن فريق تحقيق وعمال طوارئ توجهوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.

إلى ذلك، نقل موقع «روسيا اليوم» عن الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: «هذه المعلومات جديدة، لا يمكنني قول أي شيء». وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام يوثق حادث تحطم الطائرة.

وكتب حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته على «تليغرام»: «وقع حادث في كوروشانسكي، ويعمل حاليًا فريق تحقيق وعمال طوارئ في الموقع، تفاصيل الحادث سترد لاحقًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة ستطرح رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام

كاريكاتير خيري - حكومة الدبيبة ستطرح رفع الدعم عن الوقود لاستفتاء عام
بايدن: الديمقراطية والحريات الفردية على المحكّ بعد فوز ترامب في نيوهامبشر

بايدن: الديمقراطية والحريات الفردية على المحكّ بعد فوز ترامب في نيوهامبشر
شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا إسرائيليًا

شاهد: «القسام» تعرض مشاهد «عملية المغازي» المركبة التي قُتِل فيها 24 جنديًا ...
كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة

كأس أمم أفريقيا: السنغال تنهي دور المجموعات بالعلامة الكاملة
«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة

«واشنطن بوست»: الهدف الاستراتيجي للحرب غير واضح لدى إسرائيل بعد سحب قوات من غزة
فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا

فلسطين تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بأمم آسيا
«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا

«القسام» تتبنى «عملية المغازي».. قتل خلالها أكثر من 21 جنديًا إسرائيليًا
«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم

«مئوية ليبيا» الحلقة (10): شاهد.. شر استعماري.. إبادة.. منار الدم
سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا

سورية تتأهل للدور الثاني للمرة الأولى في تاريخها بكأس آسيا
بنزيمة يطلب ترك الدوري السعودي تحت ضغط.. واتحاد جدة يعرض إعارته

بنزيمة يطلب ترك الدوري السعودي تحت ضغط.. واتحاد جدة يعرض إعارته
«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!

«تحقيقات»: ليبيا.. أغنى مدن النفط بلا وقود!
«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر

«مئوية ليبيا» الحلقة (9): مقاومة تتجدد في الداخل .. نضال يبدأ في المهجر
مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة

مقال بـ«ذا غارديان»: النخبة السياسية الغربية متورطة في مذابح غزة
«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات

«في التسعين»: التحكيم الليبي.. أخطاء واعتداءات
وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس

وقوع أكبر حصيلة قتلى يومية بين صفوف قوات الاحتلال في قطاع غزة أمس
أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي

أمم أفريقيا: منتخب مصر ينتزع بطاقة دور الـ16 من أنياب كاب فيردي
طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي

طائرة الأهلي طرابلس تفوز على أساريا في الدوري الليبي
شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»

شاهد.. «في التسعين» يناقش ملف التحكيم وتكرار تجارب اللاعبين الأجانب في «دورينا»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
6 قتلى و14 جريحا في انفجار صهريج غاز في منغوليا
6 قتلى و14 جريحا في انفجار صهريج غاز في منغوليا
سول: كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز عديدة باتجاه البحر الأصفر
سول: كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز عديدة باتجاه البحر الأصفر
هايلي بعد هزيمتها في نيوهامبشر: السباق لم ينته بعد
هايلي بعد هزيمتها في نيوهامبشر: السباق لم ينته بعد
تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 65 أسير حرب أوكرانيا
تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 65 أسير حرب أوكرانيا
نائبان أميركيان يزوران تايوان لتأكيد دعم واشنطن
نائبان أميركيان يزوران تايوان لتأكيد دعم واشنطن
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 9 من جنوده وضباطه في غزة خلال 24 ساعة...
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ذخائر تكفي لضرب إسرائيل لأشهر
«وول ستريت جورنال»: تقرير استخباري أميركي يؤكد امتلاك حماس ......
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو ......
بلينكن: يجب أن يتمكن النازحون في غزة «من العودة إلى ديارهم»
بلينكن: يجب أن يتمكن النازحون في غزة «من العودة إلى ديارهم»...
«يونيسف»: أكثر من 1.1 مليون طفل مهددون جراء اشتداد النزاع وسوء التغذية والأمراض في قطاع غزة
«يونيسف»: أكثر من 1.1 مليون طفل مهددون جراء اشتداد النزاع ......
المزيد
إيران تمنع روحاني من الترشح لعضوية مجلس الخبراء
إيران تمنع روحاني من الترشح لعضوية مجلس الخبراء...
مسؤول روسي: لا ناجين في حادث تحطم طائرة الأسرى الأوكرانيين
مسؤول روسي: لا ناجين في حادث تحطم طائرة الأسرى الأوكرانيين...
رئيس مجلس الدوما الروسي يتهم أوكرانيا بإسقاط طائرة الأسرى
رئيس مجلس الدوما الروسي يتهم أوكرانيا بإسقاط طائرة الأسرى...
نائبان أميركيان يزوران تايوان لتأكيد دعم واشنطن
نائبان أميركيان يزوران تايوان لتأكيد دعم واشنطن...
تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 65 أسير حرب أوكرانيا
تحطم طائرة عسكرية روسية على متنها 65 أسير حرب أوكرانيا...
المزيد