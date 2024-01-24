رئيس مجلس الدوما الروسي يتهم أوكرانيا بإسقاط طائرة الأسرى

القاهرة - بوابة الوسط

أتهم رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، الأربعاء، كييف بإسقاط الطائرة التي تحطمت صباحا في منطقة بيلغورود وعلى متنها 65 سجينا أوكرانيا.

وقال فولودين أمام النواب الروس: «قتلوا جنودهم في الجو وكانت أمهاتهم وأولادهم بانتظارهم»، وأضاف: «أسقطوا طيارينا الذين كانوا يقومون بمهمة انسانية (...) بصواريخ أميركية وألمانية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحطم طائرة شحن عسكرية روسية من طراز «إل-76» تقل 65 أسير حرب أوكرانيًا في منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا.

تحطم طائرة عسكرية روسية

وقالت الوزارة في بيان: «قرابة الساعة 11:00 بتوقيت موسكو (08:00 ت غ) تحطمت طائرة من طراز اليوشين 76 في منطقة بيلغورود (...) وكان على متنها 65 جنديًا من الجيش الأوكراني الأسرى نقلوا إلى منطقة بيلغورود لعملية تبادل وستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين».

وأشار البيان إلى أن فريق تحقيق وعمال طوارئ توجهوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الكارثة.

إلى ذلك، نقل موقع «روسيا اليوم» عن الناطق الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قوله: «هذه المعلومات جديدة، لا يمكنني قول أي شيء». وانتشر مقطع فيديو عبر وسائل الإعلام يوثق حادث تحطم الطائرة.

وكتب حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عبر قناته على «تليغرام»: «وقع حادث في كوروشانسكي، ويعمل حاليًا فريق تحقيق وعمال طوارئ في الموقع، تفاصيل الحادث سترد لاحقًا».