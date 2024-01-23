قتيلان و40 جريحا في ضربات روسية على كييف وخاركيف

القاهرة - بوابة الوسط

قتل شخصان وأصيب أربعون بجروح في ضربات جوية روسية، ليل الإثنين الثلاثاء على مدينتي كييف وخاركيف كما أعلنت السلطات الأوكرانية.

وقال الحاكم الإقليمي، أوليغ سينيغوبوف، «أصيب 28 شخصا في الضربات على خاركيف. للأسف، قتلت امرأتان تبلغان من العمر 56 و40 عاما»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد مسؤولون بإصابة 13 شخصا في منطقة كييف.

وكانت السلطات الأوكرانية أشارت في بادئ الأمر إلى سقوط إصابات.

وقال رئيس قسم التحقيقات في منطقة خاركيف، سيرغي بولفينوف، «وفق البيانات الأولية، تعرّض أطفال لإصابات بشظايا.. وجرحت امرأة أيضا».

ولفت رئيس بلدية خاركيف إلى أنه «نتيجة القصف صباحا، لدينا دمار كامل في جزء من مبنى سكني. يحاول عناصر الإنقاذ الآن تفكيك الركام للعثور على أشخاص تحته».

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وأعلنت السلطات في كييف إصابة شخصين بجروح في قصف آخر. وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو «حتى الآن، تم نقل ضحية واحدة إلى المستشفى في منطقة سولوميانسكي».

رئيس وزراء سلوفاكيا يزور أوكرانيا

ودبلوماسيا، يجري رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو الأربعاء، زيارة إلى أوكرانيا في خضم توتر في العلاقات بين البلدين على خلفية انتقادات وجّهها لكييف.

ويعارض رئيس الوزراء الشعبوي، فرض عقوبات على روسيا، وأوقف إرسال مساعدات عسكرية لأوكرانيا منذ أن تولى المنصب.

والسبت قال فيكو إن «أوكرانيا ليست دولة مستقلة وذات سيادة»، مضيفا «أوكرانيا تقع تحت النفوذ والسيطرة المطلقة للولايات المتحدة».

وقالت رئاسة الوزراء السلوفاكية الإثنين، إن فيكو سيلتقي نظيره الأوكراني في مدينة تقع عند الحدود مع سلوفاكيا.