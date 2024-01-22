البحرية الأميركية تعلن وفاة 2 من أفرادها فقدا في خليج عدن

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون بالجيش الأميركي، أمس الأحد، إنه لم يتم تحديد مكان اثنين من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية الأميركية، فقدا في خليج عدن هذا الشهر خلال مداهمة لقارب يحمل أسلحة إيرانية، بعد بحث مكثف وجرى تغيير وضعهما إلى متوفيين.

وكتبت القيادة المركزية الأميركية على موقع «إكس»، إنه تم الإعلان عن فقد الجنديين بعد صعودهما في 11 يناير الحالي، على متن السفينة في عملية قرب سواحل الصومال.

وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الجنرال مايكل إريك كوريلا، في بيان «ننعى اثنين من محاربينا في القوات الخاصة التابعة للبحرية، وسنكرم إلى الأبد تضحياتهما ومثالهما.. صلواتنا من أجل عائلات وأصدقاء القوات الخاصة والبحرية الأميركية ومجتمع العمليات الخاصة بأسره خلال هذا الوقت».

وذكرت القيادة المركزية في البيان، أن عملية مشتركة نفذتها الولايات المتحدة وإسبانيا واليابان فتشت أكثر من 54 ألف كيلومتر مربع من المحيط، بحثا عن فردي القوات الخاصة المفقودين، مضيفة أن تلك المهمة أصبحت الآن عملية انتشال.

هجمات دعما لقطاع غزة

ونفذت الولايات المتحدة سلسلة من الضربات ضد أهداف تابعة للحوثيين ردا على هجماتهم على السفن التابعة للاحتلال الإسرائيلي أو المتعاملة معه في البحر الأحمر على وقع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

- الحوثيون يعلنون استهداف سفينة أميركية في خليج عدن

وقال الجيش الأميركي إن قوات القيادة المركزية قصفت أمس الأول السبت، صاروخا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون كان يستهدف خليج عدن وكان جاهزا للإطلاق.

ويقول الحوثيون، الذين يسيطرون على الأجزاء الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، إن هجماتهم على السفن التجارية تهدف إلى دعم الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي في غزة.

وتعهدت حركة الحوثي بمواصلة الهجمات رغم الضربات التي استهدفت قدرات الرادار والصواريخ الأسبوع الماضي.