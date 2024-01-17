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ألمانيا.. ثلوج كثيفة «تشل» حركة الطيران والقطارات

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 08:05 مساء
ألمانيا.. ثلوج كثيفة «تشل» حركة الطيران والقطارات
رجل على دراجته الهوائية في غابة تغطيها الثلوج في هايدلبرغ بجنوب غرب ألمانيا، 16 يناير 2024. (أ ف ب)
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أدت التحذيرات بشأن الطقس إلى إلغاء مئات الرحلات الجوية، الأربعاء، في مطار فرانكفورت، أكثر مطارات ألمانيا ازدحاما، مع استعداد البلاد لتساقط الثلوج بغزارة وأمطار جليدية.

وقالت ناطقة باسم مطار فرانكفورت إنه جري إلغاء 570 رحلة من أصل 1047 رحلة جوية مقررة، بينما تستعد العاصمة التجارية لألمانيا لظروف مناخية قاسية، بحسب وكالة «فرانس برس».

كما حذر مطار ميونخ، صباح الأربعاء، من «قيود كبيرة في خدمة الطيران» بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث جري إلغاء 250 رحلة من أصل 650 رحلة مقررة. ونصحت شركة الطيران الوطنية «لوفتهانزا» الركاب بالتأكد من أن رحلاتهم لا تزال مبرمجة قبل الانطلاق إلى المطارات.

 «تراكم للحوادث» على الطرق القريبة 
ويتوقع أن تصاحب المنخفض الجوي «غيرترود»، الذي سيضرب جنوب غرب ألمانيا ووسطها، ثلوج قد تصل سماكتها إلى 40 سنتيمترا، وظروف طرق جليدية، خاصة في ولاية بادن فورتمبيرغ.

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وأفادت شرطة الولاية هناك بـ«تراكم للحوادث» على الطرق القريبة من بادن بادن، بينما قالت شركة السكك الحديدية الوطنية «دويتشه بان» إنها تبطئ حركة قطاراتها العالية السرعة بسبب الظروف الصعبة. وحذرت من تأخيرات وإلغاءات في شبكتها الإقليمية والمسافات الطويلة، خاصة بين مدينتي كولونيا وفرانكفورت بغرب البلاد.

في حين استعد رجال الإطفاء وغيرهم من الأجهزة في راينلاند بالاتينات بجنوب غرب البلاد لسلسلة من حوادث الطرق وحالات الطوارئ الأخرى من خلال استدعاء المزيد من الموظفين والمركبات. وحضوا سائقي السيارات على عدم سلوك الطرق إلا للضرورة القصوى. وفي أجزاء كبيرة من ولاية بافاريا، أكبر ولايات ألمانيا، أُغلقت المدارس تحسبا لظروف الشتاء الخطيرة.

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