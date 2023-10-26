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هل يجرد الاحترار المساحات الخضراء تحت القطب الجنوبي من غطائها الحافظ؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 26 أكتوبر 2023, 02:54 مساء
هل يجرد الاحترار المساحات الخضراء تحت القطب الجنوبي من غطائها الحافظ؟
صورة جوية لبعض التضاريس الجبلية في أكتوبر 2017. (أ ف ب)
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نشر علماء نتيجة دراسة تؤكد أن مساحات شاسعة من التلال والوديان الخضراء مخبأة منذ ملايين السنين تحت جليد القارة القطبية الجنوبية.

ورجّح الباحثون البريطانيون والأميركيون الذين توصلوا إلى هذا الاكتشاف أن تكون هذه اللوحة الطبيعية بقيت على حالها من دون أي تغيير طوال 34 مليون سنة، وحذّروا من أن ذوبان الجليد بسبب ظاهرة الاحترار المناخي قد يجرّدها من غطائها الأبيض الحافظ، وفقا لوكالة «فرانس برس».

وقال المعدّ الرئيسي للدراسة التي نُشرت في مجلة «نيتشر كوميونيكيشنز» ستيوارت جاميسون من جامعة دورهام البريطانية لوكالة فرانس برس إنه «مشهد طبيعي لم يسبق اكتشافه ولم يره أحد من قبل».

ولم يحتَج الباحثون إلى بيانات جديدة لاكتشاف هذا المشهد، لكنّهم اكتفوا ببساطة بانتهاج مقاربة جديدة لرصد هذه الأرض المجهولة الواقعة تحت الغطاء الجليدي في شرق القطب الجنوبي، والتي تتوافر عنها أبحاث ومعلومات أقلّ بكثير من تلك المتاحة عن سطح المريخ.

ضخّ موجات راديوية لرؤية يكمن تحتها
وتطلّبت رؤية ما يكمن تحت الطبقة الجليدية ضخّ موجات راديوية داخل الطبقة الجليدية، فيما تتولى طائرة التحليق فوقها، ما يتيح تحليل الأصداء، وهي تقنية تُسمّى فحص الموجات فوق الصوتية الراديوية. 

لكنّ تنفيذ هذه العملية على نطاق القارة القطبية الجنوبية التي تََفوق أوروبا مساحةً، ينطوي على صعوبة كبيرة، وأوضح ستيوارت جاميسون أن الباحثين استخدموا تالياً صور أقمار صناعية موجودة للسطح «لترسيم الوديان والتلال» بعمق أكثر من كيلومترين.

ومن خلال دمج هذه البيانات مع بيانات المسح الراديوي بالموجات فوق الصوتية، تكوّنت صورة مشهد طبيعي يخترقه نهر، ويتألف من وديان عميقة وتلال ذات قمم شديدة الانحدار، تشبه تلك الموجودة حالياً على سطح الأرض. 

وشبّه عالِم الجليد المشهد الذي أنتجته الدراسة بذلك الذي يبدو للناظر من نافذة طائرة لدى مرورها فوق  منطقة جبلية، مقارناً إياه بمنطقة سنودونيا في شمال ويلز.

آثار كارثية لتسارع ذوبان الغطاء الجليدي في غرينلاند
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وتبيّن أن هذه المساحة الممتدة على مساحة 32 ألف كيلومتر مربع كانت في السابق تضمّ غابات وكانت على الأرجح موطناً لحيوانات، قبل أن يغطيها الجليد «ويجمّدها في الزمن».
ورغم صعوبة التحديد الدقيق لزمن تعرّض  المنطقة آخر مرّة للشمس، أشارت التقديرات إلى أن ذلك حصل قبل 14 مليون سنة على الأقل، لكنّ «حدس» البروفيسور جاميسون هو أن الأمر يعود إلى أكثر من 34 مليون سنة، عندما بدأت القارة القطبية الجنوبية بالتجمد.

بحيرة بحجم مدينة تحت الجليد
وسبق لباحثين أن اكتشفوا بحيرة بحجم مدينة تحت جليد القارة القطبية الجنوبية، ويأمل معدو هذه الدراسة في اكتشاف المزيد من المناظر الطبيعية، إلا أن ظاهرة الاحترار المناخي يمكن أن تهدّد اكتشافهم الأخير.

غير إن ما يشفع بالمنظر الطبيعي المكتشف هو كونه يقع على بعد أميال من حافة الغطاء الجليدي، ما من شأنه أن يحميه من التعرض للضوء في المستقبل.

أما العامل الآخر الذي يحمل على الاطمئنان، فهو أن هذا العالم الخفي لم يتأثر بتراجع الجليد خلال فترات الاحترار القديمة، كفترة البليوسين، قبل ثلاثة إلى 4,5 ملايين سنة.

ولكن من غير المعروف بعد، بحسب البروفيسور جاميسون، ما هي «نقطة التحوّل» المناخية التي تؤدي إلى ذوبان جليدي غير مضبوط النتائج. 

ونبّهت دراسة نُشرت الاثنين إلى أن ذوبان الغطاء الجليدي في غرب القارة القطبية الجنوبية المجاورة يُرجّح أن يتسارع بشكل كبير في العقود المقبلة، حتى لو احترم العالم التزاماته بالحد من ظاهرة الاحترار المناخي.

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