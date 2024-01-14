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إيران تفرج بكفالة عن صحفيتين سجنتا خلال تغطية وفاة مهسا أميني في 2022

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 يناير 2024, 05:45 مساء
إيران تفرج بكفالة عن صحفيتين سجنتا خلال تغطية وفاة مهسا أميني في 2022
محل في العاصمة الإيرانية طهران يعرض نسخا من جريدة هام ميهان. (أ ف ب)
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أفرجت السلطات الإيرانية عن صحفيتين بكفالة الأحد، بعد أن سُجنتا لمساعدتهما في تغطية وفاة مهسا أميني العام 2022، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

وأوردت جريدة «شرق» الإصلاحية على موقعها الإلكتروني وأحد محامي الصحفيتين أن نيلوفر حامدي (31 عامًا) وإلهه محمدي (36 عامًا) «أفرج عنهما موقتًا بكفالة من سجن إوين» في طهران. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ومقطع مصور للشابتين وهما تبتسمان قرب السجن.

حُكم على محمدي، وهي مراسلة لجريدة «هام ميهان» العام 2023 بالسجن ست سنوات بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة، وخمس سنوات بتهمة التآمر ضد أمن البلاد، وسنة واحدة بتهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.

«السجن سبع سنوات بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة»
وحكم على حامدي، المصورة في جريدة «شرق»، بالسجن سبع سنوات بتهمة التخابر مع الولايات المتحدة، وخمس سنوات بتهمة التآمر ضد أمن البلاد، وسنة واحدة بتهمة الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية.

-  السجن لصحفيتين إيرانيتين لتغطيتهما وفاة مهسا أميني
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وكانت الصحفيتان مسجونتين في طهران منذ اعتقالهما في سبتمبر 2022 بعد أيام من وفاة مهسا أميني. وتناهز قيمة الكفالة 170 ألف يورو لكل منهما. وقالت وكالة «فارس» إنهما ممنوعتان من مغادرة إيران، وقرار الإفراج يسري حتى محاكمتهما أمام الاستئناف والتي لم يعرف موعدها بعد.

تظاهرات شهدت مقتل مئات
وجرى توقيفهما بسبب تغطيتهما وفاة الشابة الإيرانية الكردية (22 عامًا) في 16 سبتمبر إثر احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران بذريعة انتهاكها قواعد اللباس في الجمهورية الإسلامية، ولا سيما إلزامية ارتداء الحجاب.

وكانت نيلوفر حامدي قد زارت المستشفى حيث ظلت مهسا أميني في غيبوبة لثلاثة أيام قبل وفاتها، فيما زارت إلهه محمدي مسقط الشابة في سقز (غرب) لتغطية جنازتها.

أدت وفاة أميني إلى تظاهرات شهدت مقتل مئات، بينهم عناصر من الشرطة، واعتقال آلاف في أكتوبر ونوفمبر، قبل أن تنحسر الاحتجاجات. وجرى إعدام سبعة رجال على خلفية الحركة الاحتجاجية. وذكرت وسائل إعلام محلية أن أكثر من 90 صحفيًا إيرانيًا تعرضوا لمضايقات من السلطات خلال الاحتجاجات.

وحظيت نيلوفر حامدي وإلهه محمدي بدعم منظمات تدافع عن حرية الصحافة، من بينها منظمة مراسلون بلا حدود التي اعتبرت أن الصحفيتين «عوقبتا بسبب ممارستهما لمهنتهما».

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