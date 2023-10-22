السجن لصحفيتين إيرانيتين لتغطيتهما وفاة مهسا أميني

القاهرة - بوابة الوسط

حُكم على صحفيتَين إيرانيتَين مُحتجزتَين لتغطيتهما وفاة الشابة مهسا أميني العام الماضي بالسجن، على ما أعلنت وسائل إعلام رسمية الأحد.

وحُكم على الصحفية إيلاهي محمدي بالسجن ستة أعوام بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة وخمسة أعوام آخرين بتهمة التآمر ضد الأمن القومي وعام واحد بتهمة الدعاية ضد «الجمهورية الإسلامية»، وفق موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية حسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف المصدر نفسه أن المصورة نيلوفار حميدي حُكم عليها بالسجن سبعة أعوام بتهمة التعاون مع الولايات المتحدة وخمسة أعوام بتهمة التآمر ضد الأمن القومي وعام واحد بتهمة الدعاية ضد «الجمهورية الإسلامية».

وأعدت نيلوفار حميدي (36 عاما) تقريرا لجريدة «شرق» الإيرانية من المستشفى حيث بقيت أميني في غيبوبة مدى ثلاثة أيام قبل أن تتوفى، أما الصحفية إيلاهي محمدي (31 عاما) العاملة في جريدة «هام ميهان» الإصلاحية فقد توجهت إلى سقز لتغطية مراسم دفن أميني.

احتجاجات بعد مقتل أميني

وتوفيت الشابة الكردية مهسا أميني في 16 سبتمبر 2022 بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية انتهاك قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية. وأثارت وفاتها حركة احتجاجية واسعة النطاق في إيران خلفت مئات القتلى وأدت إلى توقيف الآلاف.

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وأعطت التغطية الإعلامية للصحفيتين القضية بعدا عالميا واللاتان تقبعان منذ سبتمبر 2022 في سجن إوين في طهران وبدأت محاكماتهما في مايو.

ولفت موقع «ميزان أونلاين» إلى إمكان الطعن في الأحكام خلال 20 يوما، واتُهمت الصحفيتان في الثامن من نوفمبر بـ«الدعاية» ضد الجمهورية الإسلامية والتآمر ضد الأمن القومي، كما حكم القضاء الإيراني على محامي مهسا أميني الثلاثاء، بالسجن لمدة عام بعد إدانته بتهمة «الدعاية» ضد الدولة عقب «تحدثه مع وسائل إعلام أجنبية ومحلية لا سيما في قضية مهسا أميني».