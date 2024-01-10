فرنسا: محاكمة 6 جزائريين بتهمة الاتجار بالبشر

القاهرة - بوابة الوسط

يخضع 6 جزائريين للمحاكمة منذ الثلاثاء في باريس، بتهمة دفع أطفال قصَّر مغاربة غير مصحوبين بذويهم للإدمان على المخدرات لحملهم على ارتكاب عمليات سرقة.

ويُحاكَم هؤلاء بتهمة الاتجار بالبشر مع أسباب مشددة للعقوبة، وبالاتجار وحيازة مسروقات ومخدرات في العامين 2021 و 2022. ويمثل رجل سابع طليقاً بتهمة بالاتجار وحيازة مخدرات ومسروقات من دون الاتجار بالبشر، وفقا لـ «فرانس برس».

«ردات فعل انتقامية»

وقد أرجئت المحاكمة، التي كان من المقرر إطلاقها في ديسمبر الماضي بعد خطأ إجرائي.

ويواجه هؤلاء الرجال، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و39 عاماً، محامي القاصرين الاثني عشر غير المصحوبين الذين انضموا كأطراف مدنية. ولم يحضر أي من الفتية المعنيين جلسة المحاكمة، «خشية حصول ردات فعل انتقامية» على ما أوضحت المسؤولة المنتدبة عنهم. غير أن أحد هؤلاء سيدلي بإفادة اليوم الأربعاء عبر الفيديو.

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وتعرض رئيسة المحاكمة صوراً لهؤلاء الفتية التُقطت أثناء عمليات التوقيف المتعددة بتهمة السرقة. وتظهر وجوههم منهكة، وبعضها يحمل علامات ضرب.

وقالت الرئيسة «لا أتحدث عن مسار جميع القاصرين، فهو نفسه تقريباً» لكنّ «الأمر معقد للغاية، يمكننا أن نفهم أنهم محظوظون لأنهم ما زالوا على قيد الحياة».

وأمام قوس المحكمة، وصف غيوم لاردنشيه، وهو مدير جمعية تعتني بهؤلاء الشباب، «رحلة التسكع» التي عاشها هؤلاء الفتية، منذ عبور البحر الأبيض المتوسط من المغرب أو الجزائر، وصولاً إلى ساحة تروكاديرو، أحد الأماكن الأكثر استقطاباً للزائرين في العاصمة الفرنسية، حيث يدخلون في منظومة تدفع بهم سريعاً إلى «تشرد حقيقي».

والبالغون الستة متهمون بتزويدهم بمؤثرات عقلية، أولاً مجاناً، ثم مقابل عمليات سرقة. وقال طفل مغربي يبلغ عشر سنوات، للشرطة بحسب الرئيسة «قالوا لي (تناول هذا، فهو سيفيدك)».