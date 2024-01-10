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الخارجية الأميركية: بلينكن سيزور البحرين في محطة غير معلنة مسبقا من جولته الإقليمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 10 يناير 2024, 12:49 مساء
الخارجية الأميركية: بلينكن سيزور البحرين في محطة غير معلنة مسبقا من جولته الإقليمية
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)
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يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى البحرين، اليوم الأربعاء، في محطة غير معلنة من جولته في الشرق الأوسط.

وأوضح مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية أن بلينكن الذي زار الاحتلال الإسرائيلي أمس الثلاثاء، وانتقل إلى رام الله اليوم الأربعاء للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سيتوجه لاحقا إلى المنامة للقاء العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، في إطار المشاورات الإقليمية المرتبطة بشن الاحتلال الإسرائيلي حرب إبادة للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وفق «فرانس برس».

والثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تعتقد أن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد «إسرائيل» أمام محكمة العدل الدولية «بلا أساس» لكن العدد اليومي للشهداء في غزة مرتفع للغاية.

وجاءت تصريحات بلينكن قبل 48 ساعة من انعقاد المحكمة للنظر في الدعوى، كما أشار في مؤتمر صحفي في «تل أبيب» إلى اتفاق على خطة تتولى بموجبها الأمم المتحدة مهمة تقييم في غزة، وقال إن بلاده ترفض أي مقترحات تتبنى فكرة تهجير الفلسطينيين من القطاع.

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