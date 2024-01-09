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21 إصابة في انفجار فندق تاريخي بولاية تكساس الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 08:46 صباحا
21 إصابة في انفجار فندق تاريخي بولاية تكساس الأميركية
من موقع حادث انفجار الفندق في تكساس، 9 يناير 2024. (أ ب)
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أُصيب 21 شخصًا جراء انفجار في فندق «ساندمان سيجنتشر» التاريخي بولاية تكساس بمدينة فورت وورث، أدى كذلك إلى تحطم النوافذ وتناثر أجزاء كبيرة من الحطام في شوارع وسط المدينة.

وقالت السلطات الأميركية إن بين الإصابات حالة حرجة فيما تسبب الانفجار في سقوط الأبواب وأجزاء كبيرة من الجدران على الشارع أمام الفندق الذي يتكون من 20 طابقًا، وفق موقع «يورونيوز». 

وجرى العثور على عدة أشخاص محاصرين في الطابق السفلي من قبل فرق الإنقاذ، حسب ما أفاد الناطق الرسمي باسم إدارة الإطفاء في فورت وورث كريغ تروجاسيك، موضحًا أن أكثر من عشرين غرفة كانت مشغولة في الفندق عند وقوع الانفجار. 

ما أسباب الانفجار؟
وأكدت السلطات أنها تعتقد أن تسرب الغاز هو السبب وراء هذا الانفجار، ولفتوا الانتباه إلى أن الفندق كان يخضع لأعمال البناء.

وأفاد مسؤولون خلال مؤتمر صحفي، بأن الانفجار تسبب في إصابة أربعة أشخاص بجروح خطيرة، وجرى نقل الآخرين إلى المستشفيات وهم يعانون جروحا طفيفة.

ويقع فندق «ساندمان سيجنتشر» في منطقة حيوية في وسط المدينة على بعد حوالي مبنى واحد من مركز فورت وورث للمؤتمرات. وجرى توثيق لقطات لرجال الإطفاء وهم يتجاوزون الأنقاض التي تكونت من الجبس والزجاج المحطم والمعدن المنتشر على الشارع خارج الفندق. وجرى تنبيه الجمهور من قِبل السلطات بضرورة تجنب المنطقة.

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