بلينكن: ناقشت في السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الاثنين، أنه ناقش خلال زيارته المقتضبة إلى السعودية تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقال بليكن قبيل صعوده إلى الطائرة للتوجّه إلى إسرائيل، إنه في ما يتعلق بالتطبيع «تحدثنا عن ذلك في الواقع في كل محطة (من جولته في المنطقة) بما في ذلك بالطبع هنا في السعودية». وأضاف «هناك اهتمام واضح هنا بالسعي إلى ذلك.. لكن الأمر سيتطلب إنهاء النزاع في غزة.. وإيجاد مسار عملي لقيام دولة فلسطين»، بحسب وكالة «فرانس برس».

بلينكن: قادة إقليميين متّفقون على تنسيق جهود مرحلة ما بعد غزة

وأضاف أن دولًا عدة في المنطقة توافقت على التنسيق مع الولايات المتحدة للمساعدة في مرحلة ما بعد الحرب بين إسرائيل وحماس.

وقال بلينكن لصحافيين في السعودية، المحطة السادسة من جولته التي شملت تركيا واليونان والأردن وقطر والإمارات، «توافقنا على العمل معًا وتنسيق جهودنا لمساعدة غزة في تحقيق الاستقرار والتعافي، ورسم مسار سياسي للمضي قدمًا من أجل الفلسطينيين، والعمل على تحقيق السلام والأمن والاستقرار على المدى الطويل».