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بلينكن: يجب أن يتمكن النازحون في غزة «من العودة إلى ديارهم»

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 07 يناير 2024, 09:26 مساء
بلينكن: يجب أن يتمكن النازحون في غزة «من العودة إلى ديارهم»
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)
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رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأحد أنه من الضروري أن تبذل «إسرائيل» المزيد لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة الذين يجب أن يتمكنوا «من العودة إلى ديارهم».

وقال بلينكن في الدوحة إلى جانب رئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني في إطار جولة إقليمية جديدة تشمل دولًا عربية و«إسرائيل» إنه «يجب أن يتمكن المدنيون الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم ما أن تسمح الظروف بذلك»، بحسب «فرانس برس».

توصيل مزيد من المساعدات إلى غزة وتجنب سقوط ضحايا 
ونوه بلينكن بأن واشنطن تناقش مع «إسرائيل» الحاجة لبذل كل ما يمكن لتوصيل مزيد من المساعدات إلى غزة وتجنب سقوط ضحايا مدنيين، موضحًا أنه جرى تحقيق بعض التقدم في توصيل مزيد من المساعدات إلى القطاع. وأشار بلينكن إلى أن 90% من السكان في غزة يواجهون نقصًا في الغذاء والزيادة الفورية للمساعدات أمر أساسي.

وشدد على أنه لا يجب إجبار المدنيين في غزة على النزوح، معربًا عن رفضه للتصريحات التي تتحدث عن تهجير الفلسطينيين من القطاع، مؤكدا أنه يجب العمل على إحلال سلام وأمن دائمين.

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وأوضح وزير الخارجية الأميركي أن قطر لعبت دورًا أساسيًا في المفاوضات التي أدت إلى إطلاق أكثر من 100 أسير من غزة، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة ستعمل بلا كلل حتى عودة باقي الأسرى إلى ذويهم.

واشنطن تركز على تجنب اتساع النزاع
وقال بلينكن إن واشنطن تركز منذ اليوم الأول على تجنب اتساع النزاع، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة يجمعها التزام بضمان عدم توسع الصراع وعدم ظهور جبهة جديدة في المنطقة.

ولفت بلينكن إلى أن هجمات الحوثيين أثرت بشكل مباشر على مصالح أكثر من 40 دولة وتعطيل أكثر من 20% من الشحنات الدولية، مؤكدًا أن واشنطن ستستمر في الدفاع عن الأمن البحري في المنطقة لضمان التدفق الحر للتجارة.

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