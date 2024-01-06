بلينكن يريد ضمان عدم اتساع النزاع في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة جديدة في الشرق الأوسط، السبت أثناء توقفه في اليونان إنه يريد «ضمان عدم اتساع النزاع» في المنطقة.

وقال بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في خانيا في جزيرة كريت «علينا أن نضمن عدم اتساع النزاع... أحد أوجه الخوف الحقيقية هي الحدود بين إسرائيل ولبنان ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من عدم تصعيد الوضع»، بحسب «فرانس برس».

وحط بلينكن السبت في جزيرة كريت حيث التقى لعدة ساعات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد زيارة قام بها إلى اسطنبول عقد خلالها اجتماعا مطولا مع الرئيس رجب طيب إردوغان، في اطار جولته الشرق أوسطية. وجرى اللقاء بين الرجلين في خانيا، إحدى المدن الرئيسية في جزيرة كريت اليونانية، في منزل رئيس الحكومة اليونانية.

«وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة

وفي اسطنبول، أكدت مصادر دبلوماسية أميركية أنّ اللقاء بين بلينكن واردوغان استمر 75 دقيقة في أحد المقرات الرئاسية على مضيق البوسفور، وأعقب لقاء بينه وبين نظيره التركي هاكان فيدان. وأكد مصدر دبلوماسي أنّ فيدان طالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة.

ويأخذ إردوغان الذي كان غائباً عن أنقرة لدى زيارة بلينكن السابقة مطلع نوفمبر، على واشنطن دعمها للاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان بأنّ اللقاء بين إردوغان وبلينكن تناول الوضع في غزة وعملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

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وأكد البيان أنّ بلينكن شدّد في حديثه مع الرئيس التركي على «ضرورة منع توسّع النزاع، وزيادة المساعدات الإنسانية، والحد من الضحايا المدنيين، والعمل من أجل سلام إقليمي دائم، والتقدّم في اتجاه إقامة دولة فلسطينية».

هجمات على قواعد عسكرية تؤوي عسكريين أميركيين

وبعد هذه المحطة القصيرة في جزيرة كريت، سيتوجه بلينكن إلى الأردن ثم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربية المحتلة ودول أخرى في المنطقة للبحث في سبل تجنب توسع النزاع في المنطقة بعد ثلاثة أشهر على بدء الحرب في غزة.

وسيدعو بلينكن دول المنطقة إلى استخدام قنوات التواصل التي تقيمها مع إيران لنقل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد بل ستكتفي بالدفاع عن مصالحها عند مهاجمتها، وفقما أفاد مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته.

في سورية والعراق زادت الهجمات على قواعد عسكرية تؤوي عسكريين أميركيين في الأسابيع الأخيرة في حين كثف الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران، من هجماتهم في البحر الحمر «نصرةً» لفلسطينيي غزة