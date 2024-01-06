  • Alwasat News
Atwasat

بلينكن يريد ضمان عدم اتساع النزاع في الشرق الأوسط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 09:22 مساء
بلينكن يريد ضمان عدم اتساع النزاع في الشرق الأوسط
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يستقبل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اسطنبول، 6 يناير 2024. (أ ف ب)
alwasat radio

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي يقوم بجولة جديدة في الشرق الأوسط، السبت أثناء توقفه في اليونان إنه يريد «ضمان عدم اتساع النزاع» في المنطقة. 

وقال بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في خانيا في جزيرة كريت «علينا أن نضمن عدم اتساع النزاع... أحد أوجه الخوف الحقيقية هي الحدود بين إسرائيل ولبنان ونريد أن نفعل كل ما هو ممكن للتأكد من عدم تصعيد الوضع»، بحسب «فرانس برس».

وحط  بلينكن السبت في جزيرة كريت حيث التقى لعدة ساعات رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بعد زيارة قام بها إلى اسطنبول عقد خلالها اجتماعا مطولا مع الرئيس رجب طيب إردوغان، في اطار جولته الشرق أوسطية. وجرى اللقاء بين الرجلين في خانيا، إحدى المدن الرئيسية في جزيرة كريت اليونانية، في منزل رئيس الحكومة اليونانية.

«وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة
وفي اسطنبول، أكدت مصادر دبلوماسية أميركية أنّ اللقاء بين بلينكن واردوغان استمر 75 دقيقة في أحد المقرات الرئاسية على مضيق البوسفور، وأعقب لقاء بينه وبين نظيره التركي هاكان فيدان. وأكد مصدر دبلوماسي أنّ فيدان طالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في قطاع غزة.

ويأخذ إردوغان الذي كان غائباً عن أنقرة لدى زيارة بلينكن السابقة مطلع نوفمبر، على واشنطن دعمها للاحتلال الإسرائيلي. وأفادت وزارة الخارجية التركية في بيان بأنّ اللقاء بين إردوغان وبلينكن تناول الوضع في غزة وعملية انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي.

-  بلينكن يصل تركيا في مستهل جولته بالمنطقة
-  بلينكن يزور 5 دول عربية والضفة الغربية إضافة إلى الاحتلال الإسرائيلي

وأكد البيان أنّ بلينكن شدّد في حديثه مع الرئيس التركي على «ضرورة منع توسّع النزاع، وزيادة المساعدات الإنسانية، والحد من الضحايا المدنيين، والعمل من أجل سلام إقليمي دائم، والتقدّم في اتجاه إقامة دولة فلسطينية».

 هجمات على قواعد عسكرية تؤوي عسكريين أميركيين
وبعد هذه المحطة القصيرة في جزيرة كريت، سيتوجه بلينكن إلى الأردن ثم إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة والضفة الغربية المحتلة ودول أخرى في المنطقة للبحث في سبل تجنب توسع النزاع في المنطقة بعد ثلاثة أشهر على بدء الحرب في غزة.

وسيدعو بلينكن دول المنطقة إلى استخدام قنوات التواصل التي تقيمها مع إيران لنقل رسالة مفادها أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد بل ستكتفي بالدفاع عن مصالحها عند مهاجمتها، وفقما أفاد مسؤول أميركي طلب عدم الكشف عن هويته.

في سورية والعراق زادت الهجمات على قواعد عسكرية تؤوي عسكريين أميركيين في الأسابيع الأخيرة في حين كثف الحوثيون في اليمن المدعومون من إيران، من هجماتهم في البحر الحمر «نصرةً» لفلسطينيي غزة

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية

«رينو» تطلق الجيل الرابع من «توينغو» المخصصة للسوق الأوروبية
الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر

الصاروخ «فولكن سينتور» يتهيأ للإقلاع الإثنين بمركبة هبوط أميركية على القمر
2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات

2023 ثاني أشد عام حرا في فرنسا منذ بدء تسجيل البيانات
تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر الإعلان «فضيحة»

تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى.. وصحفيو «بنتاغون» يعدون تأخر ...
البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته

البرازيل من دون مدرب مجددًا بعد إقالة فرناندو دينيز.. ومورينيو مرشحًا لخلافته
منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن

منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: غزة أصبحت غير صالحة للسكن
محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته

محكمة إيطالية تبرئ مارادونا من تهمة التهرب الضريبي بعد سنوات على وفاته
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد

مصدر: مبابي تنازل عن عشرات الملايين من أجل ريال مدريد
ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة

ترقب لموقف «فيفا» من أزمة الحكم ببطلان انتخابات اتحاد الكرة
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: متى تحدث هزة جدية لإنقاذ الرياضة الليبية؟
الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول

الصور: 51 متهما محبوسا في قضية مقابر ترهونة.. و9 نشرات حمراء بحق آخرين في 4 دول
قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين

قاضية في نيويورك تكشف لائحة اسماء مرتبطة بقضية جيفري ابستين
حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»

حصاد الجولتين الثامنة والتاسعة من الدوري الممتاز «دورينا»
مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها الاحتلال

مرصد حقوقي: 4% من سكان غزة بين شهيد وجريح ومفقود.. و70% من المنشآت دمرها ...
شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق

شاهد.. الحلقة الخامسة من «مئوية ليبيا»: إيطاليا في ليبيا.. نزهة لم تتحقق
«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»

«غوغل» تبدأ أولى خطوات التخلي عن ملفات الارتباط على «كروم»
وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات

وزارة الداخلية تحذر الأندية من إصدار تذاكر لدخول المباريات
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
روسيا تعلن إسقاط أربعة صواريخ أوكرانية فوق القرم
روسيا تعلن إسقاط أربعة صواريخ أوكرانية فوق القرم
وزير المالية البريطاني: هجمات الحوثيين على السفن تؤثر في اقتصادنا
وزير المالية البريطاني: هجمات الحوثيين على السفن تؤثر في اقتصادنا
تايوان تندد بإرسال بكين مناطيد فوق الخط الأوسط.. وتصفه بـ«تهديد خطير»
تايوان تندد بإرسال بكين مناطيد فوق الخط الأوسط.. وتصفه بـ«تهديد ...
كوريا الشمالية تطلق 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة يونبيونغ
كوريا الشمالية تطلق 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة يونبيونغ
صدمة جديدة للتجارة العالمية جراء الطقس السيئ وتداعيات العدوان على غزة
صدمة جديدة للتجارة العالمية جراء الطقس السيئ وتداعيات العدوان على...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة...
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة...
أوكرانيا: هجوم بطائرة مسيرة روسية على مبنى في كييف
أوكرانيا: هجوم بطائرة مسيرة روسية على مبنى في كييف...
الولايات المتحدة تتهم إيران بتخطيط «هجمات الحوثيين» على سفن في البحر الأحمر
الولايات المتحدة تتهم إيران بتخطيط «هجمات الحوثيين» على سفن ......
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية
توني بلير «يكذب» تقرير «القناة 12» الإسرائيلية...
المزيد
بلينكن يريد ضمان عدم اتساع النزاع في الشرق الأوسط
بلينكن يريد ضمان عدم اتساع النزاع في الشرق الأوسط...
11 قتيلا بينهم خمسة أطفال في قصف روسي على شرق أوكرانيا
11 قتيلا بينهم خمسة أطفال في قصف روسي على شرق أوكرانيا...
جولة انتخابية لترامب في آيوا في الذكرى الثالثة لهجوم الكابيتول
جولة انتخابية لترامب في آيوا في الذكرى الثالثة لهجوم ......
صدمة جديدة للتجارة العالمية جراء الطقس السيئ وتداعيات العدوان على غزة
صدمة جديدة للتجارة العالمية جراء الطقس السيئ وتداعيات ......
كوريا الشمالية تطلق 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة يونبيونغ
كوريا الشمالية تطلق 60 قذيفة مدفعية قرب جزيرة يونبيونغ...
المزيد