رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يغادر منصبه في يوليو

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، البلجيكي شارل ميشال، أنه يعتزم ترك منصبه في يوليو المقبل، بعد قراره الترشح لانتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في يونيو المقبل.

وقال ميشال، لوسائل إعلام بلجيكية، «قررت الترشح للانتخابات الأوروبية في يونيو 2024.. هذا يعني أنني سأمارس وظيفتي كرئيس للمجلس الأوروبي حتى أؤدي اليمين كعضو في البرلمان الأوروبي، وهو ما سيحدث في 16 يوليو».

وكان من المقرر أن تنتهي ولاية ميشال بنهاية نوفمبر.

وضع مشروع لمستقبل أوروبا

وتابع السياسي البالغ من العمر 48 عاماً وسيقود قائمة الحركة الإصلاحية وهي حزب ليبرالي ناطق بالفرنسية «بعد أربع سنوات من بدء ولايتي كرئيس للمجلس الأوروبي، تقع على عاتقي مسؤولية تقديم تقرير عن العمل المنجز في السنوات الأخيرة ووضع مشروع لمستقبل أوروبا».

وأضاف رئيس الوزراء البلجيكي السابق، «بعد الانتخابات الأوروبية، من المقرر أن يجتمع المجلس الأوروبي ويتخذ قرارات، على وجه الخصوص لتعيين خليفة لي».

خلف شارل ميشال في 2019 البولندي دونالد توسك على رأس المجلس الأوروبي، وهو مؤسسة تجمع رؤساء دول أو حكومات الدول الأعضاء الذين يختارون من يشغل «المناصب العليا». وبصفته هذه، كان مسؤولاً طيلة أربع سنوات عن قيادة أعمال قمم الاتحاد الأوروبي.

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وستُجرى انتخابات البرلمان الأوروبي في الفترة من 6 إلى 9 يونيو 2024 في دول الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة. وستؤدي إلى تجديد مسؤولي المؤسسات الأوروبية، بما في ذلك المفوضية والمجلس الأوروبي.

ويًنتخب النواب الأوروبيون الذين سيبلغ عددهم 720 نائبا في نهاية انتخابات 2024، بالاقتراع العام المباشر لمدة خمس سنوات.