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تايوان ترصد 4 مناطيد صينية قبل الانتخابات الرئاسية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 يناير 2024, 10:14 صباحا
تايوان ترصد 4 مناطيد صينية قبل الانتخابات الرئاسية
صورة ملتقطة في 28 نوفمبر 2023 تُظهر سفناً عسكرية راسية في ميناء سواو العسكري في مقاطعة ييلان في تايوان. (أ ف ب)
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أعلنت تايوان اليوم الأربعاء أنّها رصدت أربعة مناطيد صينية فوق الخط الأوسط في مضيق تايوان الذي يفصل بين الجزيرة والبرّ الصيني، مشيرة إلى أنّ ثلاثة من هذه المناطيد حلّقت مباشرة فوق الجزيرة.

ونشرت وزارة الدفاع التايوانية رسمًا يُظهر ثلاثة مناطيد تحلّق الثلاثاء فوق الجزيرة باتّجاه الشمال الشرقي بعدما رُصدت «جنوب غرب تشينغ-تشوان-كانغ» التي تضمّ قاعدة جوية عسكرية في مدينة تايتشونغ الواقعة غربي تايوان، وفقا «فرانس برس». 

وبدأ الرصد الشهر الماضي
وأوضحت الوزارة أنّ أدنى ارتفاع لأحد هذه المناطيد بلغ 3600 متر عن سطح البحر. وبدأت تايوان ترصد هذه المناطيد الصينية الشهر الماضي مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الجزيرة في 13 يناير الجاري. وفي ديسمبر رصدت السلطات التايوانية مناطيد صينية ستّ مرّات.

وباتت المناطيد الصينية موضوعًا ينطوي على حساسية سياسية منذ فبراير الماضي حين أسقطت الولايات المتّحدة فوق أراضيها منطادًا صينيًا قالت إنه للتجسّس العسكري بينما أكّدت بكين أنّه منطاد مدني انحرف عن مساره.

وتستعدّ تايوان التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة لانتخاب رئيس وبرلمان جديدين في 13 يناير الجاري. 

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وكثّفت بكين في السنوات الأخيرة ضغوطها العسكرية والسياسية على تايوان التي تعتبرها جزءًا لا يتجزّأ من أراضيها، مؤكّدة أنّ عملية إعادة توحيد الجزيرة مع البرّ الصيني ستتمّ ولو بالقوة. غير أنّ ظهور مناطيد يبقى أمرًا قليل الحدوث نسبيا.

وقال الخبير آو سيفو من معهد أبحاث الدفاع والأمن الوطني في تايوان إنّ هذه المناطيد تُستخدم من أجل «الإكراه العسكري والحرب النفسية».

وأضاف أنّ «الانتخابات الرئاسية تقترب والمناطيد هي نوع من أدوات الترهيب العسكري».

موضوعات مثارة في الانتخابات الرئاسية
ومن المواضيع الرئيسية المُثارة في الانتخابات الرئاسية في تايوان طريقة إدارة المرشّحين للعلاقات مع الصين.

وأبدت السلطات التايوانية مرات عدّة قلقها من تدخل مفترض لبكين في الانتخابات المقبلة ومن حملات تضليل إعلامي.

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