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عبور نحو 300 الف مهاجر غير نظامي المانش في 2023

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 09:44 مساء
عبور نحو 300 الف مهاجر غير نظامي المانش في 2023
قارب خشبي يقل مهاجرين في البحر المتوسط. (أرشيفية: الإنترنت)
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وصل نحو 30 ألف مهاجر غير نظامي إلى السواحل البريطانية في العام 2023 عن طريق المانش على متن قوارب صغيرة في تراجع كبير مقارنة مع 2022 الذي كان عاما قياسيا.

ويتم متابعة هذه الأرقام عن كثب في المملكة المتحدة بعد أن وعدت الحكومات المحافظة المتعاقبة «باستعادة السيطرة على الحدود» بعد اتفاقية بريكست، وفقا لـ«فرانس برس».

والهجرة ستكون قضية رئيسية في حملة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في العام 2024. كما وعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بإيقاف عبور المهاجرين غير النظاميين للمانش.

الأفغان يمثلون 20%
وفي العام 2023 عبر 29437 مهاجرا مقارنة بـ45774 في 2022، وفقا لأرقام وزارة الداخلية البريطانية. ومع ذلك لا تزال ارقام عام 2023 ثاني أعلى أرقام مسجلة على الإطلاق، أعلى من تلك المسجلة في 2021 (28526(.

و20% من المهاجرين الذين وصلوا إلى السواحل البريطانية في 2023 من أفغانستان وفقا لبيانات وزارة الداخلية البريطانية حتى 29 نوفمبر. ويأتي بعدهم الإيرانيون الذين يشكلون 12% من المهاجرين ثم الأتراك (11%) والإريتريون (9%) والعراقيون (9%.(

وانخفض بأكثر من 90% عدد الألبان الذين كانوا أكثر الأشخاص الذين عبروا الحدود في 2022 (12658(. وتوصلت لندن وتيرانا إلى اتفاق لمنع الألبان من المغادرة بشكل غير شرعي إلى المملكة المتحدة.

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وأشادت الحكومة البريطانية مرارا بهذه الاتفاقية، وكذلك تلك المبرمة مع فرنسا.

في مارس الماضي، توصلت لندن وباريس إلى اتفاق ينص على مساهمة المملكة المتحدة بأكثر من 500 مليون يورو على ثلاث سنوات لتعزيز مراقبة السواحل الفرنسية ومكافحة عصابات التهريب.

ولا تزال الحكومة البريطانية المحافظة التي اعتمدت قوانين لجوء مقيدة للغاية تخطط لترحيل المهاجرين الذين وصلوا بشكل غير نظامي إلى رواندا. وعرقلت المحكمة العليا هذا المشروع، لكن لندن توصلت إلى اتفاق جديد مع كيغالي.

التشريع الأكثر صرامة
وقال ريشي سوناك للنواب في ديسمبر إن مشروع القانون الجديد «هو التشريع الأكثر صرامة الذي عرض على البرلمان بشأن الهجرة».

كما أعلنت الحكومة نهاية 2023 تشديد القيود للحد من الهجرة.

في عام 2022، وصلت الهجرة إلى مستوى قياسي مع زيادة عدد الأشخاص في البلاد بمقدار 745000 شخص. ووعدت الحكومة بخفض الهجرة بـ300 ألف شخص في السنوات المقبلة.

وقال وزير الداخلية جيمس كليفرلي في بيان إن هذا الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ اليوم الإثنين «سيسمح بخفض سريع للهجرة مع تراجع عدد الأشخاص بالآلاف».

 

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