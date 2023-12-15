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مصرع شخص في غرق مركب يقل أكثر من 60 مهاجرا بالمانش

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 15 ديسمبر 2023, 11:56 صباحا
مصرع شخص في غرق مركب يقل أكثر من 60 مهاجرا بالمانش
مهاجرون على متن قارب مطاطي في المانش. (أ ف ب)
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انقلب قارب يقل أكثر من 60 مهاجرا، كانوا يحاولون الوصول إلى بريطانيا في بحر المانش قبالة فرنسا ليل الخميس الجمعة، ما أودى بحياة شخص فيما اعتبر آخر في وضع حرج، بحسب سلطات الملاحة البحرية الفرنسية.

وذكرت السلطات أن من بين 66 شخصا جرى انتشالهم «نُقل شخص كان فاقدا للوعي وحالته حرجة، على متن مروحية إلى المستشفى في كاليه»، بينما «تعذر إنعاش» شخص ثان، وفق السلطات.

وأُبلغ منسقو عمليات الإنقاذ البحري الفرنسيين في غري نيه، قرب كاليه، بأن قاربا يحمل مهاجرين يواجه صعوبات في موقع يبعد أقل من ثمانية كيلومترات عن الساحل، بحسب وكالة «فرانس برس».

ووصل مركب إنقاذ إلى المنطقة حوالى نصف ساعة بعد منتصف الليل (23,30 ت غ)، وفق سلطات الملاحة البحرية.

مصدر خلافات بين لندن وباريس
ووجدت الفرق بأن «الهواء فرغ» من أحد أنابيب الطوف في القارب، وأن ثمة أشخاصا في المياه، وقد أعادت كل الأفراد الذين تمكنت من العثور عليهم إلى كاليه.

- المهاجرون عبر «المانش» يواجهون مزيدًا من الحواجز الحدودية في فرنسا

وما زالت القوارب والطائرات تبحث عن باقي الناجين، فيما يتوقع أن يزور وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان كاليه صباح لجمعة.

يقوم عشرات آلاف الأشخاص سنويا بالرحلة الخطرة عبر المانش انطلاقا من فرنسا على متن قوارب صغيرة، ما حوّل القضية إلى أولوية سياسية بالنسبة للحكومة البريطانية وإلى مصدر للخلافات بين لندن وباريس.

والحصيلة البشرية لهذه المحاولات، مرتفعة إذ أودى غرق مركب قبل عامين بحياة 27 شخصا، وأواخر نوفمبر، غرق مركب هجرة يقل 60 شخصا ما أودى بحياة رجل وامرأة، أما في أغسطس، فغرق ستة أفغان بعدما انقلب مركبهم الصغير.

وتفيد السلطات الفرنسية بأن القوارب باتت أكثر اكتظاظا مع معدل يبلغ 53 راكبا تقريبا، وهو ضعف المعدل المسجّل قبل عامين.

وعبر أكثر من 28 ألف شخص المانش منذ مطلع العام، بحسب إحصائيات للحكومة البريطانية حتى أواخر نوفمبر الماضي، مقارنة مع نحو 46 ألف شخصا خلال العام الماضي بأكمله.

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