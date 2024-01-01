  • Alwasat News
Atwasat

إعدام 5 أشخاص في إيران بتهمة عمليات سطو مسلح

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 01 يناير 2024, 12:47 مساء
إعدام 5 أشخاص في إيران بتهمة عمليات سطو مسلح
علم إيران. (الإنترنت)
alwasat radio

أعدمت إيران الإثنين خمسة أشخاص مدانين بـ«عمليات سطو مسلح واللصوصية جعلت الطرقات غير آمنة ونشرت الرعب بين السكان»، وفق ما أورد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية.

وأوضح الموقع أن الرجال الخمسة سرقوا ماشية ومواد بناء في مناطق عدة، بما فيها محافظة البرز في غرب طهران، دون ذكر تفاصيل حول تاريخ إلقاء القبض عليهم أو محاكمتهم والحكم عليهم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف «ميزان أونلاين» نقلا عن رئيس المحكمة العليا في محافظة البرز حسين فاضلي هاريكندي «نفّذ حكم الإعدام في حق المدانين الخمسة هذا الصباح».

إعدام 4 أشخاص لإدانتهم بالتجسس لحساب الاحتلال
وتحتل إيران المركز الثاني عالميا بعد الصين في أحكام الإعدام المنفذة، وفق منظمة العفو الدولية.

وعادة ما تنفّذ إيران أحكام الإعدام شنقا، فيما قالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرها في النروج في نوفمبر، إن إيران أعدمت أكثر من 700 شخص في العام 2023، وهو أعلى عدد منذ ثماني سنوات.

- إعدام 4 أشخاص في إيران بتهمة التعاون مع «إسرائيل»

والجمعة، أعدمت إيران شنقا أربعة أشخاص لإدانتهم بتهمة التجسس لحساب الاحتلال الإسرائيلي، بعد أقل من أسبوعين على إعدام رجل لأسباب مماثلة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)

إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس المسابقات يوجه رسالة عبر «بوابة الوسط»

طائرة الاتحاد تلتقي أساريا في الدوري الليبي.. ورئيس المسابقات يوجه رسالة عبر ...
إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال

إسرائيلي «صاحب سوابق» يكشف عن فشل استخباراتي جديد للاحتلال
شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

شاهد.. أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة 1948

«الإحصاء الفلسطيني»: 22 ألف شهيد خلال العدوان الإسرائيلي.. أكبر حصيلة منذ نكبة ...
«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)

«تحقيقات»: دعم الوقود.. حق للمواطن أم استنزاف للدولة؟ (الجزء الأول)
«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو

«مئوية ليبيا» الحلقة (4): إيطاليا .. جواسيس ثم تمهيد وغزو
فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة الطائرة

فوز الاتحاد المصراتي على البشائر وتأجيل مباراة الهلال والمروج بدوري الكرة ...
كاريكاتير خيري - جرد سنوي!

كاريكاتير خيري - جرد سنوي!
الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي

الحصادي يتوَّج بطلًا لشطرنج ليبيا للمرة الثانية على التوالي
«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة

«وردة أريحا» مرض جلدي يهدد جنود الاحتلال الإسرائيلي في غزة
الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»

الصداقة يحرز فوزه الأول على حساب الأنوار في «دورينا»
«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة

«ذا غارديان»: حرب شاملة في الشرق الأوسط تخدم أجندة نتنياهو الخاصة
مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»

مانشستر سيتي ينهي 2023 بانتصار مهم.. وفيلا يلحق بالصدارة في الـ«بريميرليغ»
عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة

عروض سعودية وإنجليزية وبرازيلية تنتظر فيرمينو بعد قرار مغادرة أهلي جدة
منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية

منتخب السلة الليبي جاهز للكويت في ربع نهائي البطولة العربية
دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل

دراسة: استخدام الذكاء الصناعي للتنبؤ بالحالة الصحية في المستقبل
في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما

في سنغافورة.. عائلة حرفيين تحافظ على تقليد يرجع لـ127 عاما
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
الحكومة اليابانية تؤكد عدم تسجيل أي خلل في المحطات النووية بعد الزلزال (فيديو)
الحكومة اليابانية تؤكد عدم تسجيل أي خلل في المحطات النووية بعد ...
أولى موجات تسونامي تضرب اليابان بعد زلزال قوي (فيديو)
أولى موجات تسونامي تضرب اليابان بعد زلزال قوي (فيديو)
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
إغلاق طرق سريعة رئيسية قرب مركز زلزال اليابان (فيديو)
انقطاع الكهرباء عن 33500 منزل بعد زلازل اليابان (فيديو)
انقطاع الكهرباء عن 33500 منزل بعد زلازل اليابان (فيديو)
بعد زلزال اليابان.. مدن روسية تعلن حالة «الإنذار» بسبب خطر محتمل بحدوث تسونامي
بعد زلزال اليابان.. مدن روسية تعلن حالة «الإنذار» بسبب خطر محتمل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق النار في غزة
الجمعية العامة للأمم المتحدة تعتمد قرارًا يدعو لوقف إطلاق ......
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة
مقاتلون من لواء غولاني «الإسرائيلي» يحتفلون بالانسحاب من غزة...
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن
مجلس النواب الأميركي يفتح تحقيقا رسميا لعزل بايدن...
بايدن: لن أتخلى عن أوكرانيا
بايدن: لن أتخلى عن أوكرانيا...
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
إرجاء التصويت مجددا في مجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة...
المزيد
وكالة تسنيم: سفينة حربية إيرانية تدخل البحر الأحمر
وكالة تسنيم: سفينة حربية إيرانية تدخل البحر الأحمر...
بوتين: روسيا ستكثف ضرباتها على المنشآت العسكرية الأوكرانية بعد قصف بيلغورود
بوتين: روسيا ستكثف ضرباتها على المنشآت العسكرية الأوكرانية ......
إعدام 5 أشخاص في إيران بتهمة عمليات سطو مسلح
إعدام 5 أشخاص في إيران بتهمة عمليات سطو مسلح...
بعد زلزال اليابان.. مدن روسية تعلن حالة «الإنذار» بسبب خطر محتمل بحدوث تسونامي
بعد زلزال اليابان.. مدن روسية تعلن حالة «الإنذار» بسبب خطر ......
انقطاع الكهرباء عن 33500 منزل بعد زلازل اليابان (فيديو)
انقطاع الكهرباء عن 33500 منزل بعد زلازل اليابان (فيديو)...
المزيد