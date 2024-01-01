إعدام 5 أشخاص في إيران بتهمة عمليات سطو مسلح

القاهرة - بوابة الوسط

أعدمت إيران الإثنين خمسة أشخاص مدانين بـ«عمليات سطو مسلح واللصوصية جعلت الطرقات غير آمنة ونشرت الرعب بين السكان»، وفق ما أورد موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية.

وأوضح الموقع أن الرجال الخمسة سرقوا ماشية ومواد بناء في مناطق عدة، بما فيها محافظة البرز في غرب طهران، دون ذكر تفاصيل حول تاريخ إلقاء القبض عليهم أو محاكمتهم والحكم عليهم، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأضاف «ميزان أونلاين» نقلا عن رئيس المحكمة العليا في محافظة البرز حسين فاضلي هاريكندي «نفّذ حكم الإعدام في حق المدانين الخمسة هذا الصباح».

إعدام 4 أشخاص لإدانتهم بالتجسس لحساب الاحتلال

وتحتل إيران المركز الثاني عالميا بعد الصين في أحكام الإعدام المنفذة، وفق منظمة العفو الدولية.

وعادة ما تنفّذ إيران أحكام الإعدام شنقا، فيما قالت منظمة «حقوق الإنسان في إيران» ومقرها في النروج في نوفمبر، إن إيران أعدمت أكثر من 700 شخص في العام 2023، وهو أعلى عدد منذ ثماني سنوات.

- إعدام 4 أشخاص في إيران بتهمة التعاون مع «إسرائيل»

والجمعة، أعدمت إيران شنقا أربعة أشخاص لإدانتهم بتهمة التجسس لحساب الاحتلال الإسرائيلي، بعد أقل من أسبوعين على إعدام رجل لأسباب مماثلة.