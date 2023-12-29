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إعدام 4 أشخاص في إيران بتهمة التعاون مع «إسرائيل»

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 29 ديسمبر 2023, 02:38 مساء
إعدام 4 أشخاص في إيران بتهمة التعاون مع «إسرائيل»
علم إيران أمام مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة، الأول من مارس 2021. (أ ف ب)
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أعلن القضاء الإيراني الجمعة، إعدام أربعة أشخاص شنقاً لإدانتهم بالتجسس لصالح الاحتلال الإسرائيلي، بعد أقل من أسبوعين على إعدام رجل لأسباب مماثلة.

وقال موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية، إنّ «أربعة أعضاء من مجموعة تخريبية مرتبطة بالنظام الصهيوني (إسرائيل)... تمّ إعدامهم هذا الصباح» في محافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأوضح أنّهم ثلاثة رجال - وفا هناره وأرام عمري ورحمان برهازو - وامرأة تدعى نسيم نمازي، حُكم عليهم جميعاً بالإعدام بتهم «المحاربة» أو شنّ «حرب ضدّ الله والإفساد في الأرض» من خلال «تعاونهم مع النظام الصهيوني»، مضيفا أنّ المجموعة «ارتكبت أعمالاً واسعة النطاق ضدّ أمن البلاد بتوجيه من الموساد».

وفي 16 ديسمبر، أُعدم رجلٌ دين أيضاً بالعمل لصالح الموساد في محافظة سيستان-بلوشستان الجنوبية الشرقية.

اتهامات بتنفيذ موجة من الهجمات التخريبية
ولم تحدد السلطة القضائية آنذاك هوية الرجل ولكنّها قالت إنه دين «بالتعاون الاستخباري والتجسّس لصالح النظام الصهيوني المعادي».

- إيران تعدم أربعة مدانين بالتجسس لصالح «إسرائيل»

وفي ديسمبر الحالي، أعدمت الجمهورية الإسلامية أربعة أشخاص آخرين دينوا بالتعاون مع أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.

وتتهم طهران الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ موجة من الهجمات التخريبية وبالاغتيالات المرتبطة ببرنامجها النووي.
 

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