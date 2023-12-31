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أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 31 ديسمبر 2023, 10:33 مساء
أستراليا ونيوزيلندا تحتفلان بقدوم العام الجديد 2024 بعروض ألعاب نارية
احتفالات رأس السنة. (الإنترنت)
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احتشد مليون شخص على شاطئ ميناء سيدني في ليلة رأس السنة الجديدة 2024 لمشاهدة الألعاب النارية المذهلة فوق وسط ميناء المدينة، حيث أضاءت دار الأوبرا وجسر ميناء سيدني السماء في عرض رائع بعشرات الآلاف من الألعاب النارية.

تتفاوت مواعيد استقبال دول العالم للعام الجديد بحسب المنطقة الزمنية، ويصل الفاصل الزمني بين أول مكان يستقبل الدقائق الأولى من العام وآخر مكان حوالي 26 ساعة. وكانت منطقة كيريباتي في أوقيانوسيا أول بقعة على سطح الأرض تشهد ميلاد العام الجديد، ثم نيوزيلندا وتونغا وساموا وأستراليا.

وبعد ذلك، تنضم اليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وتيمور الشرقية وبالاو، التي دخلت جميعا العام الجديد في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

عرض للألعاب النارية في مدينة أوكلاند
وبلغت دار أوبرا سيدني عامها الخمسين في العام 2023، وهو عام الاحتفال بأعجوبة معمارية ساعدت في تطوير الثقافة في سيدني، موطن الباليه وممثلي شكسبير، بالإضافة إلى موسيقى الروك أند رول.

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وفي حين أشارت سلطات المدينة والشرطة إلى أن كل المواقع المطلة على الألعاب النارية باتت مشغولة، تجمّع سكان سيدني في هذه المواقع متحدين الطقس الذي يشهد رطوبةً غير معتادة في هذا الوقت من العام، وشاهدوا إضاءة جسر هاربور ومعالم أخرى بأسهم نارية وصل وزنها إلى ثمانية أطنان.

وبدأ سكان العالم الذين يتجاوز عددهم حاليا ثمانية مليارات نسمة يستقبلون العام الجديد الذي يعقدون فيه آمالهم بالسلام والحد من ارتفاع تكاليف المعيشة وحل النزاعات في العالم. والمواطنون في نيوزيلندا من أوائل المحتفلين في العالم بقدوم العام الجديد، إذ أقيم عرض للألعاب النارية في مدينة أوكلاند وأضاءت الألعاب النارية سماء المدينة الملبدة بالغيوم.

غزة.. لا مكان للاحتفال 
في مدينة غزة المدمرة، لم تبق أماكن للاحتفال بالعام الجديد. وقال عبد عكاوي الذي فر من المدينة مع زوجته وأطفاله الثلاثة «كانت سنة مظلمة مليئة بالمآسي». وروى الرجل (37 عامًا)، والقاطن حاليًا في مخيم للأمم المتحدة في رفح في جنوب قطاع غزة أنه فقد شقيقه، لكنه ما زال يتمسك بالأمل للعام 2024. وقال «إن شاء الله، ستنتهي هذه الحرب، العام الجديد سيكون أفضل وسنتمكن من العودة إلى منازلنا وإعادة بنائها، أو العيش في خيمة على الأنقاض».

وأكدت الأمم المتحدة نزوح قرابة مليوني شخص من سكان القطاع منذ بدء الحرب، أي حوالي 85% من سكانه، بينما قتل قرابة 22 ألف شخص.  

حرب أوكرانيا لا نهاية
في أوكرانيا، تقترب الذكرى السنوية الثانية للغزو الروسي، ويتنازع البلاد التحدي والأمل. وقال تيتيانا شوستكا بينما كانت صفارات الإنذار تدوي معلنةً قرب تعرض كييف لغارة جوية «النصر! نحن ننتظره ونؤمن بأن أوكرانيا ستنتصر». وأضاف الرجل (42 عامًا) «سنحصل على كل ما نريد في حال كانت أوكرانيا حرة، دون روسيا».

وأنهك النزاع الذي يقوده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعض مواطني روسيا. وقالت زويا كاربوفا (55 عامًا)، وهي مُزينة مسارح مقيمة في موسكو، «أرغب بأن تنتهي الحرب في العام الجديد، وبأن يأتي رئيس جديد وتعود الحياة الطبيعية».

ويعد بوتين الزعيم الروسي الذي أمضى أطول فترة في الحكم منذ عهد جوزيف ستالين. وهو يتولى السلطة منذ العام 2000 ويسعى إلى الفوز بولاية جديدة مدتها ست سنوات في الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف مارس، ما يعد مسألة شكلية في ظل الظروف الراهنة، بعد قمع المعارضة في السنوات الأخيرة.

احتفالات رأس السنة في سيدني بأستراليا. (الإنترنت)
احتفالات رأس السنة في سيدني بأستراليا. (الإنترنت)
احتفالات رأس السنة. (الإنترنت)
احتفالات رأس السنة. (الإنترنت)
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