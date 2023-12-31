مدمرة أميركية تسقط صاروخين مضادين للسفن أطلقا من اليمن

القاهرة - بوابة الوسط

أسقطت مدمرة أميركية السبت، صاروخين بالستيين مضادين للسفن، أطلقا من اليمن أثناء استجابتها لنداء استغاثة من سفينة حاويات أصيبت في هجوم آخر.

وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، إن المدمرة «USS GRAVELY» تصدت لصاروخين أطلقا من الأراضي اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون.

وأعلنت جماعة الحوثي منع إبحار السفن الإسرائيلية أو التي تتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، طالما استمر العدوان الصهيوني على قطاع غزة، والذي خلف حتى الآن أكثر من 21 ألف شهيد و55 ألف مصاب، أغلبهم من النساء والأطفال.

إسقاط صاروخين باليستيين مضادين للسفن

وتابعت أن سفينة الحاويات ميرسك هانغتشو، المدارة من قبل الدنمارك، وترفع علم سنغافورة تعرضت لصاروخ أثناء عبورها جنوب البحر الأحمر مساء أمس، فيما استجابت المدمرة الأميركية «USS GRAVELY» للسفينة، وأثناء الرد أسقطت صاروخين باليستيين مضادين للسفن.

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وبحسب ما ورد فإن السفينة صالحة للإبحار ولم يبلغ عن وقوع إصابات.

وأوضحت أن هذا هو الهجوم الـ23 على سفن تجارية منذ 19 نوفمبر.