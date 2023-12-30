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متخطية مراجعة الكونغرس.. أميركا تقر صفقة قذائف مدفعية للاحتلال الإسرائيلي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 30 ديسمبر 2023, 12:42 مساء
متخطية مراجعة الكونغرس.. أميركا تقر صفقة قذائف مدفعية للاحتلال الإسرائيلي
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن. (أرشيفية: رويترز)
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 قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أقر بيع قذائف مدفعية للاحتلال الإسرائيلي، عيار 155 ملليمترا والمعدات المرتبطة بها دون مراجعة الكونغرس، وذلك في ظل استمرار العدوان الصهيوني الغاشم على قطاع غزة لليوم الـ85 على التوالي.

وأضاف البنتاغون أن بلينكن حدد أن هناك «حالة طوارئ تستلزم بيع هذه الذخيرة على الفور لإسرائيل»، ما يعلق شرط مراجعة الكونغرس للصفقة، بحسب وكالة «رويترز».

عدوان مستمر على قطاع غزة
وتأتي عملية البيع في الوقت الذي يكثف فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، والذي خلف حتى الآن، نحو 22 ألف شهيد فلسطيني، وأكثر من 55 ألف مصاب أغلبهم نساء وأطفال.

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وقال البنتاغون إن الاحتلال الإسرائيلي طلب إضافة صمامات وكبسولات تفجير إلى طلب سابق للحصول على القذائف عيار 155 ملليمترا، لتصل القيمة الإجمالية للصفقة إلى 147.5 مليون دولار.

وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي تتخطى فيها إدارة بايدن مراجعة الكونغرس لبيع أسلحة للاحتلال الإسرائيلي.

وفي التاسع من ديسمبر الماضي، استخدمت الإدارة سلطة الطوارئ للسماح ببيع حوالي 14 ألف قذيفة دبابة للاحتلال.

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