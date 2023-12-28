بوادر تفاهم أميركي مكسيكي حول الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط

أكد مسؤولون مكسيكيون وأميركيون خلال زيارة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الى مكسيكو، الأربعاء، تحقيق تقدم نحو إيجاد حلول بشأن الهجرة التي تقلق إدارة الرئيس جو بايدن قبل أشهر من سعيه لولاية ثانية في البيت الأبيض.

وأجرى بلينكن بزيارة دبلوماسية نادرة خلال عطلة نهاية السنة، في خطوة أتت بينما يضغط الجمهوريون في الكونغرس على الديموقراطي بايدن للتشدد في موضوع الهجرة مقابل موافقتهم على حزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا، وفق وكالة «فرانس برس».

رئيس المسكيك يعلن التوصل إلى «اتفاقات هامة»

والتقى بلينكن وعدد من المسؤولين الأميركيين الكبار بينهم وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس على مدى أكثر من ساعتين مع الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.

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وأعلن الرئيس المكسيكي بعد المباحثات التوصل إلى «اتفاقات هامة» بشأن الهجرة وقضايا أخرى، مشيدا عبر منصة «إكس» بنتائج محادثاته مع بلينكن ومايوركاس بهدف «التصدي المباشر لقضايا التعاون الاقتصادي والأمن والهجرة". وأضاف "تم التوصل إلى اتفاقات هامة لصالح شعبينا».

وفي حين لم يقدم لوبيز أوبرادور تفاصيل إضافية بهذا الشأن، أفاد مسؤول أميركي بأن الرئيس المكسيكي أبلغ الوفد بإجراءات جديدة تتخذها السلطات المكسيكية تشمل ملاحقة المهربين الذين ينقلون المهاجرين الى حدود البلدين على متن حافلات وقطارات.

وأضاف المسؤول الذي تحدث للصحفيين على متن رحلة العودة الى واشنطن: «لقد أثارت بعض الخطوات الجديدة التي تتخذها المكسيك إعجابنا ولمسنا في الأيام الأخيرة تراجعا ملحوظا في عبور الحدود».

إلا أن المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أكد أن الولايات المتحدة لن «تبني استنتاجات على تبدلات بين يوم وآخر» في أعداد المهاجرين، مشيرا إلى أن واشنطن ومكسيكو ستبقيان على تواصل وثيق خلال 2024، وهو عام من المقرر أن يشهد انتخابات في البلدين.

في الأسابيع الأخيرة، حاول نحو عشرة آلاف شخص يوميا عبور الحدود بطريقة غير نظامية في جنوب الولايات المتحدة أي نحو ضعف عددهم مقارنة بفترة ما قبل جائحة «كوفيد-19». ويعد المكسيكيون أقلية بينهم، بينما تتحدر غالبيتهم من دول أميركا الوسطى التي تواجه منذ أعوام الفقر والعنف وانخفاض كمية المحاصيل الزراعية التي يزيدها التغير المناخي سوءا.

وسُجل في الأشهر الأخيرة ارتفاع في عدد المهاجرين من هايتي التي يجتاحها عنف العصابات ومن فنزويلا التي فرّ منها أكثر من سبعة ملايين شخص، حسب الأمم المتحدة بسبب انهيار اقتصادها.