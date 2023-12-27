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بلينكن يزور المكسيك في محاولة لحل معضلة الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 ديسمبر 2023, 11:13 صباحا
بلينكن يزور المكسيك في محاولة لحل معضلة الهجرة
وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن. (أرشيفية: رويترز)
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يتوجه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الأربعاء إلى المكسيك في محاولة للتوصل إلى حلول مع تدفقات جديدة للاجئين إلى الحدود بين البلدين وهي محور نقاش سياسي حاد في الولايات المتحدة.

وهذه الزيارة التي تأتي خلال عطلة أعياد نهاية السنة وهو أمر نادر، تجرى فيما يطالب أعضاء الكونغرس الأميركي الجمهوريون باتفاق حول الهجرة مع حكومة الرئيس جو بايدن، في مقابل تقديم دعمهم لحزمة جديدة من المساعدات لأوكرانيا.

في الأسابيع الأخيرة، حاول نحو عشرة آلاف شخص يوميًا عبور الحدود بطريقة غير نظامية في جنوب الولايات المتحدة أي نحو ضعف عددهم مقارنة بفترة ما قبل جائحة «كوفيد-19».  كذلك غادرت قافلة تضم آلاف المهاجرين جنوب المكسيك الأحد في محاولة للوصول إلى الولايات المتحدة.

واضطرت السلطات الأميركية العاجزة عن التعامل مع هذا العدد الكبير، إلى إغلاق مراكز حدودية للاهتمام بالمهاجرين الذين يحاولون الدخول بطريقة غير نظامية.
 

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