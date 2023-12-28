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«اتفاقات مهمة» بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن الهجرة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 28 ديسمبر 2023, 09:43 صباحا
«اتفاقات مهمة» بين المكسيك والولايات المتحدة بشأن الهجرة
قافلة تضم عدة آلاف من المهاجرين في هويكستلا، المكسيك، تحاول الوصول إلى الحدود الأميركية، 26 ديسمبر 2023. (رويترز)
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أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، الأربعاء، التوصل إلى «اتفاقات مهمة» بشأن الهجرة وقضايا أخرى مع الولايات المتحدة، عقب إجرائه محادثات رفيعة المستوى مع مسؤولين أميركيين.

وسجلت دوريات الحدود الأميركية رقما قياسيا وصل إلى 2.4 مليون حالة اعتراض لمهاجرين في الفترة بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023، حسب «فرانس 24».

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وقال لوبيز أوبرادور مشيدا بنتائج محادثاته مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ووزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في مكسيكو سيتي إنها «كانت بهدف التصدي المباشر لقضايا التعاون الاقتصادي والأمن والهجرة».

حلول لمكافحة تزايد الهجرة
وكتب لوبيز أوبرادور على منصة «إكس» جرى «التوصل إلى اتفاقات مهمة لصالح شعبينا»، دون تقديم تفاصيل إضافية. مضيفا «الآن وأكثر من أي وقت مضى، سياسة حسن الجوار أمر ضروري».

وسلطت زيارة بلينكن ومايوركاس للمكسيك بعد عيد الميلاد الضوء على الاهتمام الذي يوليه الرئيس الأميركي جو بايدن من أجل إيجاد حلول لمكافحة تزايد الهجرة.

ويضغط الجمهوريون في كونغرس على البيت الأبيض لاتخاذ موقف متشدد من الهجرة كشرط لتمريرهم مشاريع قوانين لدعم أوكرانيا تُمثّل أولوية لإدارة بايدن.

وأبلغت شرطة الحدود الأميركية في الأسابيع الأخيرة عن عبور قرابة 10 آلاف مهاجر يوميا.

وشهدت الفترة بين أكتوبر 2022 وسبتمبر 2023 رقما قياسيا، إذ سجلت دوريات الحدود الأميركية 2.4 مليون حالة اعتراض لمهاجرين، بما في ذلك عند معابر الدخول الرسمية على طول الحدود الجنوبية.

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