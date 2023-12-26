اللجنة البرلمانية التركية توافق على طلب السويد الانضمام إلى «الناتو»

القاهرة - بوابة الوسط

وافقت اللجنة البرلمانية التركية الثلاثاء على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وفق ما أفاد النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض أوتكو جاكيركوز.

وسيتعين حاليًا طرح ملف انضمام السويد إلى الحلف للتصويت في البرلمان التركي؛ حيث يحظى تحالف الرئيس رجب طيب إردوغان الحاكم بغالبية المقاعد، وفق «فرانس برس».

وتخلت السويد وفنلندا عن عقود من الحياد العسكري، عبر السعي للانضمام إلى المنظمة الدفاعية التي تقودها الولايات المتحدة، بعد غزو روسيا لأوكرانيا في فبراير 2022. وحصل طلبهما على موافقة سريعة من جميع أعضاء الناتو باستثناء تركيا والمجر. وفي النهاية، قبل البلدان بانضمام فنلندا إلى الحلف لتصبح العضو الـ31 في أبريل.

ولا تزال تركيا والمجر الدولتين الوحيدتين في حلف شمال الأطلسي اللتين لم تصادقا على طلب انضمام السويد إلى الحلف بعد 19 شهرًا من التقدُّم به. في نوفمبر، فشلت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركي في التوصُّل إلى اتفاق على نص للتصويت عليه في البرلمان.

إردوغان يتخلى عن اعتراضاته على انضمام السويد إلى الناتو

وكان إردوغان تخلى عن اعتراضاته على انضمام السويد إلى الناتو في يوليو، بعدما شنّت ستوكهولم حملة على جماعات كردية تصنفها أنقرة بالإرهابية.

وقال النائب عن حزب العدالة والتنمية الذي يتزعّمه إردوغان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، فؤاد أوقطاي، في مقابلة تلفزيونية أمس الإثنين، «نرى أن هناك تغييرًا في السياسة في السويد. نرى بعض القرارات المتخذة في المحاكم، رغم أنها قليلة». وأضاف «كانت لدينا بعض المطالب لاتخاذ المزيد من الخطوات».

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وبمجرد موافقة اللجنة على النص المطروح، سيجري التصويت عليه في جلسة عامة للبرلمان الذي يشغل تحالف إردوغان الحاكم غالبية المقاعد فيه. وكانت الدول الأعضاء الأخرى في الناتو كثفت ضغوطها على تركيا، وقالت فرنسا إن مصداقية الحلف «على المحك».

شرط موافقة الكونغرس الأميركي على مقاتلات «إف-16»

وفي ديسمبر، ربط إردوغان انضمام السويد بموافقة الكونغرس الأميركي «بشكل متزامن» على بيع مقاتلات «إف-16» إلى تركيا. كما طالب الحلفاء في الناتو بما في ذلك كندا برفع حظر الأسلحة المفروض على أنقرة.

من جهته، قال مدير مكتب أنقرة في مؤسسة صندوق مارشال الألماني الأميركي، أوزغور أونلوهيسارسيكلي، إن «عضوية السويد في الحلف الأطلسي ومبيعات طائرات إف-16 إلى تركيا سيجري التعامل معها بالتنسيق إلى حد ما (...) لأنه لسوء الحظ، لا يثق أي من البلدين بالآخر».

وتأثرت القوات الجوية التركية المتقادمة، بسبب استبعاد أنقرة من برنامج المقاتلات الهجومية المشتركة «إف-35» بقيادة الولايات المتحدة في العام 2019. وجاء ذلك ردًا على قرار إردوغان الحصول على نظام دفاع جوي روسي يعتبره الناتو تهديدًا أمنيًا.

وتعهّدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مرارًا المضي قدمًا في بيع طائرات «إف-16» بقيمة 20 مليار دولار لأنقرة، غير أن المشرعين منعوها بسبب مخاوف بشأن انتهاكات تركيا المفترضة لحقوق الإنسان والتوترات السابقة مع اليونان.