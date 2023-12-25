شكري وعبداللهيان يبحثان التحرك لوقف تدهور الأوضاع الإنسانية والأمنية في غزة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأوضاع الإنسانية والأمنية المتدهورة في قطاع غزة، وكذلك مسارات التحرك على الصعيد الدولي من أجل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الفلسطينيون.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبوزيد أن شكرى تلقى اتصالاً هاتفياً من عبداللهيان تناول الأوضاع في قطاع غزة، وكذا متابعة النقاش حول القضايا الثنائية بين البلدين.

تيسير دخول ومراقبة المساعدات الإنسانية إلى غزة

وذكر الناطق أن الوزيرين تبادلا الرؤى والتقييمات حول الأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، وسبل تخفيف حدة الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون، حيث أحاط شكري نظيره الإيراني بنتائج الاتصالات التي تضطلع بها مصر على مسار حتمية تحقيق الوقف الشامل لإطلاق النار، وضمان النفاذ الكامل والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى القطاع.

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وأكد شكري على ضرورة التنفيذ الكامل لبنود قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٢٠ الأخير بشأن إنشاء آلية أممية لتيسير دخول ومراقبة المساعدات الإنسانية إلى غزة.