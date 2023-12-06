‏‎محادثات مصرية - أميركية حول أوضاع غزة

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري محادثات مع مسؤولين بارزين في مجلس النواب الأميركي حول التطورات الإقليمية، ولا سيما ما يجري في قطاع غزة، بحسب بيان للخارجية المصرية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد إن شكري التقى، في العاصمة واشنطن اليوم الأربعاء، عددًا من قيادات ورؤساء لجان مجلس النواب الأميركي، حيث بحثوا سبل دعم أوجه التعاون والشراكة الإستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر والتشاور حول أبرز التحديات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة.

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وتضمنت لقاءات شكري كلا من زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس النواب الأميركي النائب الديمقراطي حكيم جيفريز، ورئيس لجنة الخدمات العسكرية بالمجلس الجمهوري مايك روجرز، وزعيم الأغلبية الجمهورية الجمهوري ستيف سكاليز.

‏‎وأكد شكري، بحسب البيان، أهمية الطابع الإستراتيجى للشراكة بين مصر والولايات المتحدة، مبرزا أهمية العمل على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في ظل الظرف الذي يواجه النظام الدولي والأوضاع الإقليمية.

وأوضح أبو زيد أن اللقاءات شملت بحث سبل التعامل مع التحديات المشتركة، ودفع مختلف مجالات التعاون الثنائي قدما بكل أشكاله وصوره، بما في ذلك المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية والعسكرية، مشيرا إلى ما حققته العلاقات العسكرية من مصالح متبادلة بين البلدين.

واستعرض وزير الخارجية المصري أبرز محددات موقف بلاده الرافض التهجير القسري لأهالي القطاع، والداعي إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بصورة منتظمة، مشددا على ضرورة دفع المجتمع الدولي عملية سياسية حقيقية وجادة قائمة على أساس حل الدولتين، تفضي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة في أقرب فرصة ممكنة، وتعيش بسلام جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل.

جانب من لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أحد قيادات مجلس النواب الأميركي، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (الخارجية المصرية)

جانب من لقاء وزير الخارجية المصري سامح شكري مع أحد قيادات مجلس النواب الأميركي، الأربعاء 6 ديسمبر 2023 (الخارجية المصرية)