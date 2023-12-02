  • Alwasat News
Atwasat

هاريس تبلغ السيسي: أميركا لن تسمح بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 02 ديسمبر 2023, 04:34 مساء
هاريس تبلغ السيسي: أميركا لن تسمح بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال لقاء كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي على هامش مؤتمر (كوب -28) في دبي، 2 ديسيمبر 2023. (الإنترنت)
alwasat radio

ذكر بيان للبيت الأبيض أن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي قالت للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم السبت إن الولايات المتحدة لن تسمح «تحت أي ظرف» بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية.

وعقد الاجتماع على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب28» في دبي، وجاء في البيان أن هاريس بحثت مع السيسي أفكارا بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة تشمل جهود إعادة الإعمار والأمن والحكم، بحسب «رويترز».

وقالت هاريس إنه لا يمكن للجهود المتعلقة بإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة أن تنجح إلا في «سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني نحو إقامة دولة خاصة به».

 الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع
فيما أفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن اللقاء شهد التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي في غزة، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.

-  الصليب الأحمر: كل شيء في غزة وصل إلى نقطة الانهيار
-  «وول ستريت جورنال»: «إسرائيل» تجهز خطة اغتيالات للقضاء على قادة «حماس»

وأشار الرئيس المصري إلى تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني، مع تأكيد موقف مصر الثابت في هذا الشأن فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«في التسعين»: ماذا فعل الساعدي القذافي مع رمزي سويكر في لقاء الأرجنتين الشهير؟

«في التسعين»: ماذا فعل الساعدي القذافي مع رمزي سويكر في لقاء الأرجنتين الشهير؟
«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل الانطلاق بساعات

«بوابة الوسط» تستعرض تصنيف وتفاصيل قرعة أوروبا 2024 قبل الانطلاق بساعات
كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)

كاريكاتير خيري - قمة المناخ (COP28)
في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين.. بوليفيا تؤكد دعمها المطلق للقضية الفلسطينية

في اليوم العالمي للتضامن مع شعب فلسطين.. بوليفيا تؤكد دعمها المطلق للقضية ...
240 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة

240 شهيدا فلسطينيا في العدوان الإسرائيلي على غزة منذ انتهاء الهدنة
حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي

حدث في مثل هذا اليوم: رحيل ونيس محمد القذافي
الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»

الأهلي بنغازي يهزم التحدي بهدفين وينافس على صدارة المجموعة الأولى لـ«دورينا»
تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي

تكالة يقترح 3 خطوات لتجاوز الانقسام الحكومي والمؤسساتي
الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات

الاحتلال يقتل 100 فلسطيني في جباليا بقنبلة أميركية خارقة للتحصينات
عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)

عقيلة: سيكون لدينا حكومة واحدة مصغرة قبل نهاية ديسمبر (فيديو)
الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية

الاتحاد السعودي يتلقى ضربة قوية قبل أيام من انطلاق كأس العالم للأندية
تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»

تعادل الصداقة والصقور بهدف لمثله في «دورينا»
«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف العدوان الإسرائيلي

«الصحة الفلسطينية»: ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 109 خلال ساعات من استئناف ...
المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري

المهدي الخريف: الكرة الليبية بحاجة إلى تغيير جذري
«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها

«غوغل» تعتمد الذكاء الصناعي منذ 12 عاماً و«تشات جي بي تي» يساهم في تسريع عملها
النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق العدالة الاجتماعية

النائب الثاني لرئيس برلمان الطفل لـ«الوسط»: علينا مكافحة الفساد والمفسدين وتحقيق...
«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة

«يونيسف» تندد بمن قرروا «استئناف قتل الأطفال» في حرب غزة
قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين

قطار الدوري الممتاز ينتظم بـ8 لقاءات في المجموعتين
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير الدفاع الأميركي يبحث التعاون مع نظيريه الأسترالي والبريطاني
وزير الدفاع الأميركي يبحث التعاون مع نظيريه الأسترالي والبريطاني
كوريا الجنوبية تطلق أول قمر صناعي للتجسس
كوريا الجنوبية تطلق أول قمر صناعي للتجسس
«إكواس» تدين بشدة أعمال العنف في غينيا بيساو
«إكواس» تدين بشدة أعمال العنف في غينيا بيساو
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره في هجوم إسرائيلي بسورية
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره في هجوم إسرائيلي ...
الولايات المتحدة تعلن خلال «كوب 28» الإسهام بثلاثة مليارات دولار في أكبر صندوق للمناخ
الولايات المتحدة تعلن خلال «كوب 28» الإسهام بثلاثة مليارات دولار ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في هولندا
نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتصدر الانتخابات التشريعية في ......
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في غزة
الرئيس الإندونيسي يطالب بايدن «بفعل المزيد» لوقف الفظائع في ......
شاهد: 300 ألف شخص يتظاهرون في لندن تأييدا للفلسطينيين والمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي على غزة
شاهد: 300 ألف شخص يتظاهرون في لندن تأييدا للفلسطينيين ......
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في الصين
منظمة الصحة العالمية قلقة إزاء تزايد الأمراض التنفسية في ......
عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تلمح لاتفاق محتمل مساء اليوم
عائلات الرهائن الإسرائيليين في غزة تلمح لاتفاق محتمل مساء ......
المزيد
إردوغان: فقدنا فرصة تحقيق السلام في غزة الآن بسبب النهج الإسرائيلي المتشدد
إردوغان: فقدنا فرصة تحقيق السلام في غزة الآن بسبب النهج ......
وصول نحو 100 لاجئ من الروهينغا بحراً إلى إندونيسيا
وصول نحو 100 لاجئ من الروهينغا بحراً إلى إندونيسيا...
هاريس تبلغ السيسي: أميركا لن تسمح بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية
هاريس تبلغ السيسي: أميركا لن تسمح بالترحيل القسري ......
الولايات المتحدة تعلن خلال «كوب 28» الإسهام بثلاثة مليارات دولار في أكبر صندوق للمناخ
الولايات المتحدة تعلن خلال «كوب 28» الإسهام بثلاثة مليارات ......
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره في هجوم إسرائيلي بسورية
الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل اثنين من عناصره في هجوم ......
المزيد