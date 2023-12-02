هاريس تبلغ السيسي: أميركا لن تسمح بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

ذكر بيان للبيت الأبيض أن كاملا هاريس نائبة الرئيس الأميركي قالت للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يوم السبت إن الولايات المتحدة لن تسمح «تحت أي ظرف» بالترحيل القسري للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية.

وعقد الاجتماع على هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ «كوب28» في دبي، وجاء في البيان أن هاريس بحثت مع السيسي أفكارا بشأن التخطيط لمرحلة ما بعد الصراع في غزة تشمل جهود إعادة الإعمار والأمن والحكم، بحسب «رويترز».

وقالت هاريس إنه لا يمكن للجهود المتعلقة بإعادة الإعمار والأمن والحكم في غزة أن تنجح إلا في «سياق أفق سياسي واضح للشعب الفلسطيني نحو إقامة دولة خاصة به».

الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع

فيما أفاد بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن اللقاء شهد التوافق بشأن خطورة الموقف الحالي في غزة، وضرورة العمل على الحيلولة دون اتساع دائرة النزاع، فضلاً عن حماية المدنيين ومنع استهدافهم، ورفض البلدين القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين.

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وأشار الرئيس المصري إلى تردي الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة، وما يستوجبه ذلك من ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً لتوفير الاستجابة الإنسانية والإغاثية العاجلة لأهالي القطاع والتخفيف من وطأة معاناتهم، مشدداً في هذا الصدد على ضرورة استعادة التهدئة ووقف إطلاق النار، ورفض مصر لتعريض الأبرياء لسياسات العقاب الجماعي بما يخالف الالتزامات الدولية في إطار القانون الدولي الإنساني، مع تأكيد موقف مصر الثابت في هذا الشأن فيما يتعلق بتسوية القضية الفلسطينية من خلال التوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق مرجعيات الشرعية الدولية.