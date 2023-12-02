«وول ستريت جورنال»: «إسرائيل» تجهز خطة اغتيالات للقضاء على قادة «حماس»

القاهرة - بوابة الوسط: ترجمة هبة هشام

كشفت جريدة «وول ستريت جورنال» الأميركية أن المخابرات الإسرائيلية تعمل على تجهيز خطة، للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تشمل اغتيال قيادات الحركة حول العالم، وهو امتداد للعدوان العسكري المستمر في قطاع غزة منذ الثامن من أكتوبر الماضي.

ونقلت الجريدة، في تقرير نشرته أمس الجمعة، عن مصادر إسرائيلية أنه «بناء على أوامر من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، تعمل وكالة المخابرات الإسرائيلية على خطط لاغتيال قيادات حماس في لبنان وتركيا وقطر».

توجيه نتنياهو لـ «الموساد»

وذكرت: «ستكون حملة الاغتيال امتدادا للعمليات السرية التي تشنها إسرائيل منذ عقود، والتي أصبحت مثارا للإدانة العالمية، بعدما قتل الإسرائيليون أعضاء في السابق من الحركة في بيروت وفي دبي».

ولم يخف نتانياهو نيته القضاء على «حماس»، إذ أعلن في خطاب متلفز، في 22 نوفمبر الماضي، أنه «وجه الموساد بالعمل ضد قيادات حماس في أي مكان يوجدون فيه».

وفي الخطاب نفسه، قال وزير الدفاع يوآف غالانت: «قادة حماس يعيشون في الوقت الضائع. العمليات مستمرة في جميع أنحاء العالم، سواء في غزة أو أولئك الذين يسافرون على متن طائرات باهظة الثمن».

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مخطط الاغتيال امتداد لحرب «إسرائيل»

وقالت المصادر: «مخطط الاغتيال هي امتداد لحرب إسرائيل في غزة، وانعكاس لنياتها ضمان ألا تشكل حماس تهديدًا خطيرًا لإسرائيل مرة أخرى، تمامًا كما قادت الولايات المتحدة تحالفًا عالميًا ضد مقاتلي تنظيم داعش في العراق وسورية. كما تدرس إسرائيل ما إذا كان بإمكانها طرد الآلاف من مقاتلي حماس بالقوة من غزة كوسيلة لتقصير الحرب».

وذكرت «وول ستريت جورنال» أن القتل المتعمد سيكون انتهاكات للقوانين الدولية، وستخاطر «إسرائيل» بإثارة ردود فعل عكسية من الدول التي توجد فيها قيادات «حماس».

وأوضحت المصادر: «بعض المسؤولين الإسرائيليين أرادوا قتل خالد مشعل، وغيره من قيادات حماس في الخارج فورا في أعقاب عملية طوفان الأقصى». وأضافوا: «من غير المعروف ما إذا نفذت إسرائيل أي عمليات قتل مستهدفة في قطر».

وحذرت المصادر في الوقت نفسه من أن «تنفيذ تلك المخططات من شأنه نسف المفاوضات المستمرة لإطلاق المحتجزين لدى حماس. تلك المخاوف أسهمت في تخفيف فورة التوجه للشروع في عمليات الاغتيالات، لكن التخطيط لهذه الحملة لا يزال مستمرا».

انقسام المخابرات الإسرائيلية بشأن الاغتيالات

في سياق متصل، لفتت «وول ستريت جورنال» إلى أن تعهد نتانياهو بتعقب واغتيال قيادات «حماس» حول العالم أثار جدلا واسعا بين مسؤولي المخابرات الإسرائيلية، إذ اعتبره بعض مسؤولي المخابرات السابقين «تحركا غير حكيم».

من جهته، اعتبر مدير الموساد السابق إفرايم هاليفي تلك الخطة «بعيدة المنال»، وقال: «قتل قيادات حماس لن يسهم في القضاء على التهديد، بل قد يؤدي إلى تأجيج غضب أتباع الحركة، ويسرع من خلق تهديد أسوأ وأكبر».

وأضاف: «ملاحقة عناصر وقيادات حماس على نطاق عالمي بشكل منهجي هي رغبة في الانتقام، وليست رغبة في تحقيق هدف إستراتيجي».

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محاولة اغتيال «مشعل»

ليست هذه المرة الأولى التي يلجأ فيها الاحتلال الإسرائيلي إلى سياسة الاغتيالات لتحقيق أهدافه المزعومة. ففي العام 1997، أمر نتانياهو باغتيال خالد مشعل، مؤسس حركة «حماس»، عندما كان يقيم وقتها في الأردن. ودخل فريق الاغتيال الإسرائيلي الأردن متخفيا كسياح كنديين، وهاجموا «مشعل» خارج المكتب السياسي للحركة في عمان.

ورش أحد القتلة الإسرائيليين مادة سامة في أذن مشعل، لكن جري القبض عليه مع عضو آخر في الفريق، قبل أن يتمكنا من الفرار. ودخل مشعل في غيبوبة، وهدد الأردن وقتها بإنهاء معاهدة السلام مع الكيان الإسرائيلي، وضغط الرئيس الأميركي بيل كلينتون -آنذاك- على نتانياهو، لإنهاء الأزمة بإرسال رئيس الموساد إلى عمان، ومعه الترياق الذي أنقذ حياة «مشعل»، ثم وافقت «إسرائيل» بعدها على إطلاق الشيخ أحمد ياسين، الزعيم الروحي لـ«حماس»، و70 أسيرًا فلسطينيًا آخر.

واستمرت سياسة الاغتيالات الإسرائيلية سنوات، ففي العام 2010، سافر فريق من المخابرات الإسرائيلية، مستخدما جوازات سفر أوروبية مزورة، إلى دبي من أجل اغتيال محمود المبحوح، مؤسس الجناح العسكري لـ«حماس».

ورصدت كاميرات المراقبة الفريق وهو يتبع «المبحوح» في الفندق حيث يقيم، قبل أن يتمكن من شل حركته وخنقه. وعلى الرغم من أن وفاة «المبحوح» بدت طبيعية في بادئ الأمر، فإن المسؤولين في دبي اتهموا الاحتلال الإسرائيلي في نهاية الأمر باغتياله.