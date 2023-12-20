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الولايات المتحدة وفنزويلا تتوصلان إلى اتفاق لتبادل سجناء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 ديسمبر 2023, 10:21 مساء
الولايات المتحدة وفنزويلا تتوصلان إلى اتفاق لتبادل سجناء
علم فنزويلا يتوسط علمي الولايات المتحدة. (الإنترنت)
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توصلت الولايات المتحدة وفنزويلا إلى اتفاق يقضي بإطلاق عشرة سجناء أميركيين مقابل إطلاق أحد المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو، على ما قال مسؤولون أميركيون، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكد الرئيس جو بايدن، في بيان، أن الأميركيين العشرة «عائدون إلى الديار». بينما قال مسؤولون أميركيون، في وقت سابق، إن واشنطن ستطلق رجل الأعمال أليكس صعب، المتهم بغسل أموال لمصلحة مادورو.

وأطلقت السلطات الفنزويلية، الأربعاء، 21 «سجينا سياسيا»، من بينهم ثمانية مواطنين أميركيين، وفق ما ذكرت مجموعة «كواليشن فور هيومن رايتس أند ديموكراسي» المكلّفة بقضاياهم.

إطلاق 8 أميركيين و13 فنزويليا
وقالت ماريا أليخاندرا بوليو، وهي إحدى محاميات المجموعة، لـ«فرانس برس»: «أطلق حتى الآن ثمانية أميركيين و13 فنزويليا، بينهم لوك ألكزاندر دينمان وإيران بيري اللذان كانا يمضيان عقوبة السجن 20 عاما بتهمة المشاركة في محاولة فاشلة للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في العام 2020».

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