الولايات المتحدة وفنزويلا تتوصلان إلى اتفاق لتبادل سجناء

القاهرة - بوابة الوسط

توصلت الولايات المتحدة وفنزويلا إلى اتفاق يقضي بإطلاق عشرة سجناء أميركيين مقابل إطلاق أحد المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو، على ما قال مسؤولون أميركيون، اليوم الأربعاء، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأكد الرئيس جو بايدن، في بيان، أن الأميركيين العشرة «عائدون إلى الديار». بينما قال مسؤولون أميركيون، في وقت سابق، إن واشنطن ستطلق رجل الأعمال أليكس صعب، المتهم بغسل أموال لمصلحة مادورو.

وأطلقت السلطات الفنزويلية، الأربعاء، 21 «سجينا سياسيا»، من بينهم ثمانية مواطنين أميركيين، وفق ما ذكرت مجموعة «كواليشن فور هيومن رايتس أند ديموكراسي» المكلّفة بقضاياهم.