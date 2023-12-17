استفتاء دستوري في تشاد بعد عامين ونصف من الحكم العسكري.. هل يؤدي لانتخابات تديم سلالة «ديبي»؟

القاهرة - بوابة الوسط

بدأ التشاديون التصويت اليوم الأحد في استفتاء على دستور جديد من المفترض أن يمهِّد الطريق أمام إجراء انتخابات وعودة المدنيين إلى السلطة، وهي الانتخابات التي وعد بها المجلس العسكري قبل عامين ونصف العام لكن جرى تأجيلها حتى نهاية العام 2024.

ودعا جزء كبير من المعارضة ومنظمات المجتمع المدني إلى مقاطعة الاستفتاء، معتبرين أنه يهدف إلى التحضير لانتخاب الرئيس الانتقالي الحالي الجنرال محمد إدريس ديبي إتنو، وإدامة سلالة والده في السلطة، بعدما كان قد وصل إلى الحكم قبل 33 عامًا عبر انقلاب، حسب وكالة «فرانس برس».

توقعات بتمرير الدستور الجديد

مع ذلك، تبدو الموافقة على الدستور الجديد الأكثر ترجيحًا بعدما قادت السلطات العسكرية حملة استخدمت فيها الكثير من الأموال وتمكَّنت عبرها من إضعاف المقاطعة. كذلك، نال الدستور الجديد دعم أحد المعارضين الرئيسيين هو سوكسيه ماسرا الذي دعا إلى التصويت باملوافقة، في مواجهة معارضة منقسمة تعاني قمعا منذ أكثر من عام.

وتغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (الساعة 16.00 ت غ). ويتوقع أن تعلن النتائج الرسمية الموقتة في 24 ديسمبر على أن تصادق عليها المحكمة العليا في 28 من الشهر ذاته.

وقال الرئيس محمد إدريس ديبي الذي كان أول من أدلى بصوته في مركز اقتراع في نجامينا قرب القصر الرئاسي «كل بطاقة توضع في الصندوق تشكل خطوة إضافية نحو الاستقرار والازدهار في بلدنا».

إقبال محدود في مختلف مناطق تشاد

وفي العاصمة كان الإقبال على التصويت حتى الظهر محدودًا على ما أفاد مراسلو الوكالة الفرنسية. وفي نجامينا، انتشرت القوى الأمنية لضمان الأمن العام خلال سير الاستفتاء، حسب وزير الأمن العام التشادي في بيان.

وتغطي جدران نجامينا ملصقات تحمل عبارة نعم للدستور بهدف «دولة موحدة ولا مركزية». ويعتبر البعض أن هذه الدولة لن تختلف كثيرًا عن تلك التي ألغتها المؤسسة العسكرية في العام 2021 بعدما كرّست نظامًا يكون فيه رئيس الدولة مركز السلطة.

وقال رئيس الهيئة المكلفة تنظيم الاستفتاء الدستوري، ليمان محمد: «الأحد هو يوم صلاة (..) سيزيد عدد الأشخاص في مراكز الاقتراع بعد تأديتهم واجبهم الديني».

يأس المعارضين للاستفتاء: التصويت لا يغير شيئا

وأورد الموظف محمد عيسى وهو من المعارضين للاقتراع: «التصويت من عدمه لا يغير في شيء. النتيجة معروفة مسبقًا».

وفي أحياء جنوب العاصمة معقل المعارضة المفترض، سجل مراسلو الوكالة الفرنسية أيضا إقبالًا محدودًا. وقال جيلبير آلان، وهو جالس قبالة مركز اقتراع: «سأصوت بلا احترام لتعليمات حزبي فأنا مع الفدرالية»؛ في حين أن الاستفتاء ينص على دولة موحدة.

وفي أحياء الشمال، كان عدد قليل جدًا من الناخبين في مراكز الاقتراع ظهرًا. وبين هؤلاء زينانا محمد التي قالت للوكالة الفرنسية إنها صوتت بالموافقة من أجل السلام.

من جهة أخرى، يميل جزء من المعارضة الذي ينادي برفض الدستور، إلى الفدرالية؛ غير أن المعسكر المؤيد للدستور الجديد يؤكد أن مركزية الدولة هي السبيل الوحيد للحفاظ على الوحدة، وأن الفدرالية تعم النزعة الانفصالية والفوضى.

سلالة ديبي.. هل تمتمد بتمرير الدستور الجديد؟

من جهتها، دعت أحزاب ومنظمات المجتمع المدني الرئيسية والمناهضة للمجلس العسكري إلى المقاطعة، آملة أن تؤدي نسبة المشاركة المنخفضة إلى نزع الشرعية عن الجنرال محمد إدريس إتنو الذي تتهمه بإدامة سلالة ديبي.

وقال ماكس لوالنغار، منسق إحدى منصات المعارضة للوكالة الفرنسية س من بلد المنفى الذي رفض ذكر اسمه، إن هذا الاستفتاء «يهدف بكل بساطة إلى إضفاء الشرعية على السلالة التي يرغبون في فرضها علينا».

ما الذي أوصل تشاد إلى هذا الوضع؟

وفي 20 أبريل 2021، عيّن الجيش محمد ديبي إتنو (37 عاماً) على رأس مجلس عسكري يضم 15 ضابطاً، بعد وفاة والده إدريس ديبي إتنو الذي قُتل على يد متمرّدين وهو في طريقه إلى الجبهة. وحكم الأخير الدولة الواقعة في وسط إفريقيا، والتي تعد ثاني أقل البلدان نمواً في العالم وفقاً للأمم المتحدة، بقبضة حديد لأكثر من 30 عاماً.

ووعد الجنرال الشاب بإجراء انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها 18 شهراً، كما تعهّد أمام الاتحاد الإفريقي عدم الترشّح. لكن مع انقضاء هذه الفترة، مدّد نظامه المرحلة الانتقالية لمدة عامين وأَذن له بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها أواخر 2024.